https://ria.ru/20240419/orsk-1940981301.html

В нескольких районах Орска организовали подвоз воды

В нескольких районах Орска организовали подвоз воды - РИА Новости, 19.04.2024

В нескольких районах Орска организовали подвоз воды

По нескольким адресам в Орске организован подвоз воды, где её нет уже несколько дней, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:32

2024-04-19T10:32

2024-04-19T10:32

происшествия

орск

урал

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940770887_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_244179fae34068bcd6192dd68514d17d.jpg

ОРСК (Оренбургская область), 19 апр - РИА Новости. По нескольким адресам в Орске организован подвоз воды, где её нет уже несколько дней, передаёт корреспондент РИА Новости. Машины с цистернами, наполненные водой для бытовых нужд, с 9 утра стоят на нескольких улицах города. Одна из них приехала на улицу Олимпийскую, где уже несколько дней нет воды. Местные жители стоят в очереди за водой с пятилитровыми бутылями и вёдрами. На Олимпийскую улицу пришло более 30 человек. Также на ближайших площадках к Олимпийской улице стоят ёмкости с водой, которые в четверг установили по 70 адресам. Около них нет очередей, так их уже успели опустошить. В четверг из-за обесточивания ряда объектов Кумакского водозабора перебои с водой зафиксировали почти во всех районах города. В пятницу утром вода появилась на улице Ленинского Комсомола. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240409/voda-1938929084.html

https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940488679.html

орск

урал

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орск, урал, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024