https://ria.ru/20240419/orsk-1940981301.html
В нескольких районах Орска организовали подвоз воды
В нескольких районах Орска организовали подвоз воды - РИА Новости, 19.04.2024
В нескольких районах Орска организовали подвоз воды
По нескольким адресам в Орске организован подвоз воды, где её нет уже несколько дней, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:32
2024-04-19T10:32
2024-04-19T10:32
происшествия
орск
урал
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская область), 19 апр - РИА Новости. По нескольким адресам в Орске организован подвоз воды, где её нет уже несколько дней, передаёт корреспондент РИА Новости. Машины с цистернами, наполненные водой для бытовых нужд, с 9 утра стоят на нескольких улицах города. Одна из них приехала на улицу Олимпийскую, где уже несколько дней нет воды. Местные жители стоят в очереди за водой с пятилитровыми бутылями и вёдрами. На Олимпийскую улицу пришло более 30 человек. Также на ближайших площадках к Олимпийской улице стоят ёмкости с водой, которые в четверг установили по 70 адресам. Около них нет очередей, так их уже успели опустошить. В четверг из-за обесточивания ряда объектов Кумакского водозабора перебои с водой зафиксировали почти во всех районах города. В пятницу утром вода появилась на улице Ленинского Комсомола. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240409/voda-1938929084.html
https://ria.ru/20240417/gidrolog-1940488679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, урал, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Орск, Урал, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В нескольких районах Орска организовали подвоз воды
По районам Орска, где несколько дней нет воды, организовали ее подвоз
ОРСК (Оренбургская область), 19 апр - РИА Новости. По нескольким адресам в Орске организован подвоз воды, где её нет уже несколько дней, передаёт корреспондент РИА Новости.
Машины с цистернами, наполненные водой для бытовых нужд, с 9 утра стоят на нескольких улицах города. Одна из них приехала на улицу Олимпийскую, где уже несколько дней нет воды.
Местные жители стоят в очереди за водой с пятилитровыми бутылями и вёдрами. На Олимпийскую улицу пришло более 30 человек.
Также на ближайших площадках к Олимпийской улице стоят ёмкости с водой, которые в четверг установили по 70 адресам. Около них нет очередей, так их уже успели опустошить.
В четверг из-за обесточивания ряда объектов Кумакского водозабора перебои с водой зафиксировали почти во всех районах города. В пятницу утром вода появилась на улице Ленинского Комсомола.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал
. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области
действует режим ЧС федерального уровня.