Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан
Орбан: если Запад отправит военных на Украину, это утянет Европу на дно
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Запад в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину, это может утянуть Европу на дно, Брюссель играет с огнем и искушает Бога, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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"Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога", - сказал Орбан на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.
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По его словам, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине, называют его "своей войной", Европа уже потратила на Украину около 100 млрд евро.
Венгерский премьер отметил, что "провоенные правительства" и "созданная Джорджем Соросом сеть брюссельских бюрократов" отправляют миллионы долларов в поддержку венгерской оппозиции, поскольку "хотят марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону", однако, пока в Венгрии национально ориентированное правительство, Будапешт не вступит в конфликт на Украине "ни на чьей стороне".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ранее выразил надежду, что по итогам выборов в Европарламент 9 июня в Брюсселе станет меньше "ястребов" и больше сторонников мира.
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