https://ria.ru/20240419/orban-1941099232.html

Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан

Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан - РИА Новости, 19.04.2024

Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан

Запад в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину, это может утянуть Европу на дно, Брюссель играет с огнем и искушает Бога, заявил венгерский... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:02

2024-04-19T17:02

2024-04-19T18:16

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брюссель

специальная военная операция на украине

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виктор орбан

европарламент

венгрия

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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Запад в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину, это может утянуть Европу на дно, Брюссель играет с огнем и искушает Бога, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога", - сказал Орбан на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.По его словам, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине, называют его "своей войной", Европа уже потратила на Украину около 100 млрд евро.Венгерский премьер отметил, что "провоенные правительства" и "созданная Джорджем Соросом сеть брюссельских бюрократов" отправляют миллионы долларов в поддержку венгерской оппозиции, поскольку "хотят марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону", однако, пока в Венгрии национально ориентированное правительство, Будапешт не вступит в конфликт на Украине "ни на чьей стороне".Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ранее выразил надежду, что по итогам выборов в Европарламент 9 июня в Брюсселе станет меньше "ястребов" и больше сторонников мира.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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