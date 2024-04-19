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Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 19.04.2024 (обновлено: 18:16 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/orban-1941099232.html
Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан
Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан - РИА Новости, 19.04.2024
Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан
Запад в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину, это может утянуть Европу на дно, Брюссель играет с огнем и искушает Бога, заявил венгерский... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:02
2024-04-19T18:16
в мире
украина
брюссель
специальная военная операция на украине
европа
виктор орбан
европарламент
венгрия
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Запад в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину, это может утянуть Европу на дно, Брюссель играет с огнем и искушает Бога, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога", - сказал Орбан на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.По его словам, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине, называют его "своей войной", Европа уже потратила на Украину около 100 млрд евро.Венгерский премьер отметил, что "провоенные правительства" и "созданная Джорджем Соросом сеть брюссельских бюрократов" отправляют миллионы долларов в поддержку венгерской оппозиции, поскольку "хотят марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону", однако, пока в Венгрии национально ориентированное правительство, Будапешт не вступит в конфликт на Украине "ни на чьей стороне".Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ранее выразил надежду, что по итогам выборов в Европарламент 9 июня в Брюсселе станет меньше "ястребов" и больше сторонников мира.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
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в мире, украина, брюссель, европа, виктор орбан, европарламент, венгрия, джордж сорос, петер сийярто, нато
В мире, Украина, Брюссель, Специальная военная операция на Украине, Европа, Виктор Орбан, Европарламент, Венгрия, Джордж Сорос, Петер Сийярто, НАТО
Запад в шаге от отправки военных на Украину, заявил Орбан

Орбан: если Запад отправит военных на Украину, это утянет Европу на дно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Запад в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину, это может утянуть Европу на дно, Брюссель играет с огнем и искушает Бога, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Мы в шаге от того, чтобы Запад отправил войска на Украину. Это военный водоворот, который может затянуть Европу на дно. Брюссель играет с огнем, то, что он делает, это уже искушение Бога", - сказал Орбан на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"
15 апреля, 08:00
По его словам, европейские лидеры "уже ввязались" в конфликт на Украине, называют его "своей войной", Европа уже потратила на Украину около 100 млрд евро.
Венгерский премьер отметил, что "провоенные правительства" и "созданная Джорджем Соросом сеть брюссельских бюрократов" отправляют миллионы долларов в поддержку венгерской оппозиции, поскольку "хотят марионеточное правительство, подчиненное Брюсселю и Вашингтону", однако, пока в Венгрии национально ориентированное правительство, Будапешт не вступит в конфликт на Украине "ни на чьей стороне".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ранее выразил надежду, что по итогам выборов в Европарламент 9 июня в Брюсселе станет меньше "ястребов" и больше сторонников мира.
Изображение сгенерировано ИИ
Война с Европой становится неизбежна
13 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБрюссельЕвропаВиктор ОрбанЕвропарламентВенгрияДжордж СоросПетер СийяртоНАТО
 
 
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