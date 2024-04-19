https://ria.ru/20240419/opasnost-1941158075.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.04.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:36

2024-04-19T21:36

2024-04-19T21:42

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Белгороде и в Воронежской области."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина