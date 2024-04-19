https://ria.ru/20240419/opasnost-1941158075.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:36
2024-04-19T21:36
2024-04-19T21:42
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Белгороде и в Воронежской области."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки дронов, работают ПВО