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В Одесской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
В Одесской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.04.2024
В Одесской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в пятницу о повреждении критической инфраструктуры в регионе после взрывов. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:47
2024-04-19T10:47
2024-04-19T10:56
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в пятницу о повреждении критической инфраструктуры в регионе после взрывов. Кипер в своем Telegram-канале сообщил, что в ночь на пятницу в регионе были слышны взрывы, под ударом оказалась "критическая инфраструктура". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ночью в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20231010/infrastruktura-1901657234.html
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в мире, одесская область
В мире, Одесская область, Специальная военная операция на Украине
В Одесской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении критической инфраструктуры