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Исполняющим обязанности ректора института Пушкина назначили Гусева - РИА Новости, 19.04.2024
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12:05 19.04.2024 (обновлено: 13:20 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/obrazovanie-1941011192.html
Исполняющим обязанности ректора института Пушкина назначили Гусева
Исполняющим обязанности ректора института Пушкина назначили Гусева - РИА Новости, 19.04.2024
Исполняющим обязанности ректора института Пушкина назначили Гусева
в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:05
2024-04-19T13:20
общество
россия
институт русского языка имени пушкина
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора института русского языка имени Пушкина назначили Никиту Гусева, сообщило Министерство науки и высшего образования в Telegram-канале."Исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назначен Никита Владимирович Гусев", — указано релизе.Ранее эту должность занимала Наталья Трухановская. В пресс-службе вуза уточнили, что ее не уведомляли об увольнении.Гусев в 2009 году окончил МГУ по специальности "журналистика". Он — кандидат филологических наук, имеет звание доцента. В министерстве добавили, что Гусев прошел путь от младшего научного сотрудника до проректора.
https://ria.ru/20240419/ekzamen-1940997016.html
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общество, россия, институт русского языка имени пушкина
Общество, Россия, Институт русского языка имени Пушкина
Исполняющим обязанности ректора института Пушкина назначили Гусева

Минобрнауки: ректор института имени Пушкина Трухановская снята с должности

© Фото : Минобрнауки РоссииИ.о. ректора Государственного института русского языка имени Пушкина Никита Гусев
И.о. ректора Государственного института русского языка имени Пушкина Никита Гусев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : Минобрнауки России
И.о. ректора Государственного института русского языка имени Пушкина Никита Гусев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора института русского языка имени Пушкина назначили Никиту Гусева, сообщило Министерство науки и высшего образования в Telegram-канале.
"Исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назначен Никита Владимирович Гусев", — указано релизе.
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Ранее эту должность занимала Наталья Трухановская. В пресс-службе вуза уточнили, что ее не уведомляли об увольнении.
Гусев в 2009 году окончил МГУ по специальности "журналистика". Он — кандидат филологических наук, имеет звание доцента. В министерстве добавили, что Гусев прошел путь от младшего научного сотрудника до проректора.
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