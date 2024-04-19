https://ria.ru/20240419/obrazovanie-1941011192.html

Исполняющим обязанности ректора института Пушкина назначили Гусева

Исполняющим обязанности ректора института Пушкина назначили Гусева - РИА Новости, 19.04.2024

Исполняющим обязанности ректора института Пушкина назначили Гусева

в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:05

2024-04-19T12:05

2024-04-19T13:20

общество

россия

институт русского языка имени пушкина

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора института русского языка имени Пушкина назначили Никиту Гусева, сообщило Министерство науки и высшего образования в Telegram-канале."Исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина назначен Никита Владимирович Гусев", — указано релизе.Ранее эту должность занимала Наталья Трухановская. В пресс-службе вуза уточнили, что ее не уведомляли об увольнении.Гусев в 2009 году окончил МГУ по специальности "журналистика". Он — кандидат филологических наук, имеет звание доцента. В министерстве добавили, что Гусев прошел путь от младшего научного сотрудника до проректора.

https://ria.ru/20240419/ekzamen-1940997016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, институт русского языка имени пушкина