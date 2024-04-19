https://ria.ru/20240419/news-1940944639.html

СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер

СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер

Удар Израиля по территории Ирана носил "ограниченный" характер, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военный источник в США. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:26

2024-04-19T06:26

2024-04-19T09:44

в мире

израиль

иран

сша

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удар Израиля по территории Ирана носил "ограниченный" характер, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военный источник в США. Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов. Израильский министр Бени Ганц тогда заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.

https://ria.ru/20240419/mask-1940944104.html

https://ria.ru/20240419/lattr-1940944388.html

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иран

сша

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в мире, израиль, иран, сша, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем