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СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер - РИА Новости, 19.04.2024
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06:26 19.04.2024 (обновлено: 09:44 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/news-1940944639.html
СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер
СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер
Удар Израиля по территории Ирана носил "ограниченный" характер, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военный источник в США. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:26
2024-04-19T09:44
в мире
израиль
иран
сша
бени ганц
корпус стражей исламской революции
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удар Израиля по территории Ирана носил "ограниченный" характер, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военный источник в США. Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов. Израильский министр Бени Ганц тогда заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.
https://ria.ru/20240419/mask-1940944104.html
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в мире, израиль, иран, сша, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер

Fox: удар Израиля по территории Ирана носил ограниченный характер

Последствия ночного удара Израиля по объектам в Иране. 19 апреля 2024
Последствия ночного удара Израиля по объектам в Иране. 19 апреля 2024
Последствия ночного удара Израиля по объектам в Иране. 19 апреля 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удар Израиля по территории Ирана носил "ограниченный" характер, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военный источник в США.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана.
Звено истребителей F-16l Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Маск едко прокомментировал удар Израиля по Ирану
06:22
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Израильский министр Бени Ганц тогда заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.
Истребитель F-16 ВВС - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Французский эксперт назвал cущественные недостатки истребителей F-16
06:24
 
В миреИзраильИранСШАБени ГанцКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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