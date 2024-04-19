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СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер
СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер
Удар Израиля по территории Ирана носил "ограниченный" характер, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военный источник в США. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:26
2024-04-19T06:26
2024-04-19T09:44
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Удар Израиля по территории Ирана носил "ограниченный" характер, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на военный источник в США. Ранее сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов. Израильский министр Бени Ганц тогда заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом.
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в мире, израиль, иран, сша, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, Бени Ганц, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: удар Израиля по Ирану носил ограниченный характер
Fox: удар Израиля по территории Ирана носил ограниченный характер