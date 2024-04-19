Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть
Главы МИД G7 хотят обеспечить соблюдение потолка цен на российскую нефть
Нефтяные качалки компании "Татнефть". Архивное фото
КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ, говорится в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри.
"Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть", - говорится в заявлении глав МИД G7.
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Страны пообещали в заявлении, что будут реагировать на нарушения ограничения, в том числе путем введения "дополнительных санкций" в отношении тех, кто занимается "обманными методами" при транспортировке российской нефти.
"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики. Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам", - добавляется в заявлении.
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Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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