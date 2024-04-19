https://ria.ru/20240419/neft-1941050900.html

Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть

Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.04.2024

Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть

Главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ, говорится в заявлении по итогам встречи в итальянском... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:15

2024-04-19T14:15

2024-04-19T14:15

цены на нефть

россия

g7

экономика

санкции в отношении россии

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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ, говорится в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри. "Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть", - говорится в заявлении глав МИД G7. Страны пообещали в заявлении, что будут реагировать на нарушения ограничения, в том числе путем введения "дополнительных санкций" в отношении тех, кто занимается "обманными методами" при транспортировке российской нефти. "Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики. Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам", - добавляется в заявлении. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240415/eksport-1939680602.html

https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

цены на нефть, россия, g7, экономика, санкции в отношении россии