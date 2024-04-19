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Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.04.2024
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14:15 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/neft-1941050900.html
Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть
Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.04.2024
Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть
Главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ, говорится в заявлении по итогам встречи в итальянском... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:15
2024-04-19T14:15
цены на нефть
россия
g7
экономика
санкции в отношении россии
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ, говорится в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри. "Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть", - говорится в заявлении глав МИД G7. Страны пообещали в заявлении, что будут реагировать на нарушения ограничения, в том числе путем введения "дополнительных санкций" в отношении тех, кто занимается "обманными методами" при транспортировке российской нефти. "Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики. Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам", - добавляется в заявлении. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240415/eksport-1939680602.html
https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html
https://ria.ru/20240116/neft-1921490766.html
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цены на нефть, россия, g7, экономика, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, G7, Экономика, Санкции в отношении России
Страны G7 продолжат ужесточать соблюдение потолка цен на российскую нефть

Главы МИД G7 хотят обеспечить соблюдение потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки компании "Татнефть"
Нефтяные качалки компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки компании "Татнефть". Архивное фото
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КАПРИ (Италия), 19 апр - РИА Новости. Главы МИД стран G7 продолжат принимать меры, чтобы ужесточить соблюдение ограничений цен на нефть РФ, говорится в заявлении по итогам встречи в итальянском городе Капри.
"Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения ограничения цен на нефть", - говорится в заявлении глав МИД G7.
Цистерны в нефтеналивном порту - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Нефтяная атака Запада на Россию полностью провалилась
15 апреля, 08:00
Страны пообещали в заявлении, что будут реагировать на нарушения ограничения, в том числе путем введения "дополнительных санкций" в отношении тех, кто занимается "обманными методами" при транспортировке российской нефти.
"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики. Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам", - добавляется в заявлении.
Омский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Российская нефть уничтожает мировой танкерный флот
27 февраля, 08:00
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Американский нефтяник - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Голод не тетка: CША накупили российской нефти выше потолка
16 января, 08:00
 
Цены на нефтьРоссияG7ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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