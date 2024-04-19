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Небензя уличил главу ОБСЕ в нарушении правил председательства в организации - РИА Новости, 19.04.2024
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19:00 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/nebenzya-1941132331.html
Небензя уличил главу ОБСЕ в нарушении правил председательства в организации
Небензя уличил главу ОБСЕ в нарушении правил председательства в организации - РИА Новости, 19.04.2024
Небензя уличил главу ОБСЕ в нарушении правил председательства в организации
Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил председателя ОБСЕ Яна Борга в нарушении правил председательства в организации. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:00
2024-04-19T19:00
в мире
россия
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мальта
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил председателя ОБСЕ Яна Борга в нарушении правил председательства в организации. В пятницу в СБ ООН прошло заседание, посвященное теме сотрудничества ООН и ОБСЕ. Однако Борг и ряд западных дипломатов решили использовать мероприятие, чтобы повторить тезисы об "агрессии России против Украины". "Мы разочарованы тем фактом, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дель Мальты Ян Борг вместо реализации своего непосредственного мандата, выданного ему 57 государствами-участниками организации, на деле большую часть времени, как и сегодня, занят отработкой политического заказа Запада по очернению России в контексте ситуации на Украине", - сказал Небензя. Постпред заявил, что Борг с самого начала своей вахты в ОБСЕ "демонстративно нарушал ее правила". "Уже в ходе представления приоритетов мальтийского председательства 25 января в качестве своей первоочередной задачи на этот год вы обозначили, цитирую: "сохранение незаконной агрессивной войны России против Украины на самом видном месте повестки дня ОБСЕ", пообещали продолжать требовать полного и незамедлительного вывода российских войск со всей территории Украины", - указал постпред. "Заявления антироссийской направленности прозвучали от вас в ходе визита на Украину 2-3 февраля. Ваши предвзятые и односторонние обвинения в адрес одного из государств-участников ОБСЕ идут в разрез с изложенным в министерском решении 2002 года в Порту мандатом действующего председательства ОБСЕ", - отметил Небензя. Постпред привел выдержку из министерского решения. В нем указано, что "функции действующего председательства исполняются министром иностранных дел… не допуская несоответствия своих действий позициям, согласованным государствами-участниками, а также обеспечивая учет всего спектра мнений государств-участников". "Расскажите все нам, когда и при каких обстоятельствах все 57 государств, которые участвуют в работе ОБСЕ, уполномочили вас на тиражирование антироссийских измышлений", - обратился Небензя к Боргу. По его словам, председатель ОБСЕ также грубо пренебрег и решением постоянного совета № 485 от 28 июня 2002 года, предписывающего ему во всех публичных заявлениях от имени организации при любых условиях руководствоваться основополагающим для ОБСЕ правилом консенсуса. "От имени кого сегодня вы демонстрировали "непоколебимую поддержку Украине", - спросил Небензя. Ответа на этот вопрос от председателя ОБСЕ не последовало.
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224770.html
https://ria.ru/20240224/mid-1929236833.html
https://ria.ru/20230927/obse-1898856839.html
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в мире, россия, украина, мальта, василий небензя, ян борг, обсе, оон
В мире, Россия, Украина, Мальта, Василий Небензя, Ян Борг, ОБСЕ, ООН
Небензя уличил главу ОБСЕ в нарушении правил председательства в организации

Небензя: глава ОБСЕ Борг в основном занят отработкой политического заказа Запада

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил председателя ОБСЕ Яна Борга в нарушении правил председательства в организации.
В пятницу в СБ ООН прошло заседание, посвященное теме сотрудничества ООН и ОБСЕ. Однако Борг и ряд западных дипломатов решили использовать мероприятие, чтобы повторить тезисы об "агрессии России против Украины".
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"Мы разочарованы тем фактом, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дель Мальты Ян Борг вместо реализации своего непосредственного мандата, выданного ему 57 государствами-участниками организации, на деле большую часть времени, как и сегодня, занят отработкой политического заказа Запада по очернению России в контексте ситуации на Украине", - сказал Небензя.
Постпред заявил, что Борг с самого начала своей вахты в ОБСЕ "демонстративно нарушал ее правила".
«
"Уже в ходе представления приоритетов мальтийского председательства 25 января в качестве своей первоочередной задачи на этот год вы обозначили, цитирую: "сохранение незаконной агрессивной войны России против Украины на самом видном месте повестки дня ОБСЕ", пообещали продолжать требовать полного и незамедлительного вывода российских войск со всей территории Украины", - указал постпред.
"Заявления антироссийской направленности прозвучали от вас в ходе визита на Украину 2-3 февраля. Ваши предвзятые и односторонние обвинения в адрес одного из государств-участников ОБСЕ идут в разрез с изложенным в министерском решении 2002 года в Порту мандатом действующего председательства ОБСЕ", - отметил Небензя.
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Постпред привел выдержку из министерского решения. В нем указано, что "функции действующего председательства исполняются министром иностранных дел… не допуская несоответствия своих действий позициям, согласованным государствами-участниками, а также обеспечивая учет всего спектра мнений государств-участников".
«
"Расскажите все нам, когда и при каких обстоятельствах все 57 государств, которые участвуют в работе ОБСЕ, уполномочили вас на тиражирование антироссийских измышлений", - обратился Небензя к Боргу.
По его словам, председатель ОБСЕ также грубо пренебрег и решением постоянного совета № 485 от 28 июня 2002 года, предписывающего ему во всех публичных заявлениях от имени организации при любых условиях руководствоваться основополагающим для ОБСЕ правилом консенсуса.
"От имени кого сегодня вы демонстрировали "непоколебимую поддержку Украине", - спросил Небензя. Ответа на этот вопрос от председателя ОБСЕ не последовало.
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В миреРоссияУкраинаМальтаВасилий НебензяЯн БоргОБСЕООН
 
 
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