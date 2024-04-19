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Жителей Оренбуржья, чьи машины утонули, освободили от транспортного налога
Жителей Оренбуржья, чьи машины утонули, освободили от транспортного налога - РИА Новости, 19.04.2024
Жителей Оренбуржья, чьи машины утонули, освободили от транспортного налога
Жителей Оренбургской области, чьи автомобили затонули во время паводка, освободили от транспортного налога, сообщил губернатор Денис Паслер в своем... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:51
2024-04-19T14:51
2024-04-19T14:51
оренбургская область
оренбург
орск
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Жителей Оренбургской области, чьи автомобили затонули во время паводка, освободили от транспортного налога, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, принят ряд изменений в региональные законы по мерам поддержки граждан и бизнеса. "На этот год освобождены от уплаты транспортного налога граждане, организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые, чей транспорт или предметы первой необходимости пострадали во время паводка", - написал Паслер. Он добавил, что "юрлица освобождаются от налога на недвижимость, которая пострадала от паводка". Перечень организаций будет утвержден приказом минэкономразвития региона. Кроме того, вводятся пониженные налоговые ставки для пострадавших организаций и ИП, работающих по упрощенке. Для сельхозпроизводителей в Оренбурге, Орске, Оренбургском и Илекском районах до 1% снизили единый сельскохозяйственный налог.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, оренбург, орск, денис паслер, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбургская область, Оренбург, Орск, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Жителей Оренбуржья, чьи машины утонули, освободили от транспортного налога
Жителей Оренбуржья, чьи авто утонули, на год освободили от транспортного налога