https://ria.ru/20240419/navodnenie-1941031788.html
В Тюменской области из зон затопления эвакуировали 2 198 человек
В Тюменской области из зон затопления эвакуировали 2 198 человек - РИА Новости, 19.04.2024
В Тюменской области из зон затопления эвакуировали 2 198 человек
В Тюменской области из зон затопления эвакуировано 2198 человек, из них 243 — в пункты временного размещения, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:12
2024-04-19T13:12
2024-04-19T13:58
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. В Тюменской области из зон затопления эвакуировано 2198 человек, из них 243 — в пункты временного размещения, сообщает информационный центр правительства региона."Подтоплено 93 домовладения в 9 населенных пунктах Казанского района. Эвакуировано 2198 человек. Из них 243 — в пункты временного размещения", - указано в сообщении.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Наводнения в России — 2024
В Тюменской области из зон затопления эвакуировали 2 198 человек
В Тюменской области эвакуировали 2 198 человек, из них 243 - в ПВР
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. В Тюменской области из зон затопления эвакуировано 2198 человек, из них 243 — в пункты временного размещения, сообщает информационный центр правительства региона.
«
"Подтоплено 93 домовладения в 9 населенных пунктах Казанского района. Эвакуировано 2198 человек. Из них 243 — в пункты временного размещения", - указано в сообщении.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.