https://ria.ru/20240419/navodnenie-1940973762.html

В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений

В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений - РИА Новости, 19.04.2024

В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений

Свыше 400 строений освободились от воды в Оренбургской области за сутки, в зоне затопления остаются более 15 тысяч жилых домов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:08

2024-04-19T10:08

2024-04-19T10:08

происшествия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940086877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_802e39e408d3ebda36ff5d9de6424ffd.jpg

ОРСК (Оренбургская обл.), 19 апр - РИА Новости. Свыше 400 строений освободились от воды в Оренбургской области за сутки, в зоне затопления остаются более 15 тысяч жилых домов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС. "В Оренбургской области от воды освободилось 402 строения. В большинстве районов наблюдается спад уровня рек. Остаются в зоне паводка 15 042 жилых дома и 22 327 приусадебных участка", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что из подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировали 17 397 человек.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024