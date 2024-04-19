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В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений - РИА Новости, 19.04.2024
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10:08 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/navodnenie-1940973762.html
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений - РИА Новости, 19.04.2024
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений
Свыше 400 строений освободились от воды в Оренбургской области за сутки, в зоне затопления остаются более 15 тысяч жилых домов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:08
2024-04-19T10:08
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская обл.), 19 апр - РИА Новости. Свыше 400 строений освободились от воды в Оренбургской области за сутки, в зоне затопления остаются более 15 тысяч жилых домов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС. "В Оренбургской области от воды освободилось 402 строения. В большинстве районов наблюдается спад уровня рек. Остаются в зоне паводка 15 042 жилых дома и 22 327 приусадебных участка", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что из подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировали 17 397 человек.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений

В Оренбургской области в зоне затопления остаются более 15 тысяч жилых домов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в микрорайоне Авиагородок в Оренбурге
Паводок в микрорайоне Авиагородок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в микрорайоне Авиагородок в Оренбурге. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская обл.), 19 апр - РИА Новости. Свыше 400 строений освободились от воды в Оренбургской области за сутки, в зоне затопления остаются более 15 тысяч жилых домов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.
"В Оренбургской области от воды освободилось 402 строения. В большинстве районов наблюдается спад уровня рек. Остаются в зоне паводка 15 042 жилых дома и 22 327 приусадебных участка", - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что из подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировали 17 397 человек.
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ПроисшествияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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