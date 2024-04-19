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В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений - РИА Новости, 19.04.2024
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений
Свыше 400 строений освободились от воды в Оренбургской области за сутки, в зоне затопления остаются более 15 тысяч жилых домов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:08
2024-04-19T10:08
2024-04-19T10:08
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская обл.), 19 апр - РИА Новости. Свыше 400 строений освободились от воды в Оренбургской области за сутки, в зоне затопления остаются более 15 тысяч жилых домов, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС. "В Оренбургской области от воды освободилось 402 строения. В большинстве районов наблюдается спад уровня рек. Остаются в зоне паводка 15 042 жилых дома и 22 327 приусадебных участка", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что из подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировали 17 397 человек.
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939042158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 400 строений
В Оренбургской области в зоне затопления остаются более 15 тысяч жилых домов