https://ria.ru/20240419/nato-1941117561.html

НАТО стирает красную линию, которую сама же и провела, заявил МИД Венгрии

НАТО стирает красную линию, которую сама же и провела, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 19.04.2024

НАТО стирает красную линию, которую сама же и провела, заявил МИД Венгрии

Страны-члены НАТО, предлагая ввести на Украину войска, стирают проведенную ими самими красную линию, решение альянса увеличить координационную роль в подготовке РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:58

2024-04-19T17:58

2024-04-19T18:05

специальная военная операция на украине

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петер сийярто

нато

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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Страны-члены НАТО, предлагая ввести на Украину войска, стирают проведенную ими самими красную линию, решение альянса увеличить координационную роль в подготовке украинских военных и поставках оружия Киеву беспрецедентно приближает НАТО к втягиванию в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Когда началась война, страны-члены НАТО провели красную линию, что НАТО не является участником российско-украинской войны. Однако две недели назад началось стирание этой совместно проведенной красной линии. Остальные решили начать подготовку к увеличению координирующей роли НАТО в поставках вооружений и обучении украинских военных. Это решение, безусловно, приближает НАТО к войне ближе, чем когда-либо прежде", - сказал Сийярто, выступая на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV. По его словам, для того чтобы "голос мира в Европе стал громче", необходим "правый поворот" по итогам выборов в Европарламент, когда к власти придут силы, "ориентированные на отстаивание суверенитета". Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ранее выразил надежду, что по итогам выборов в Европарламент 9 июня в Брюсселе станет меньше "ястребов" и больше сторонников мира.

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, петер сийярто, нато, украина