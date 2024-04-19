НАТО стирает красную линию, которую сама же и провела, заявил МИД Венгрии
Сийярто: НАТО, предлагая ввести войска на Украину, стирает свою же красную линию
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Страны-члены НАТО, предлагая ввести на Украину войска, стирают проведенную ими самими красную линию, решение альянса увеличить координационную роль в подготовке украинских военных и поставках оружия Киеву беспрецедентно приближает НАТО к втягиванию в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Когда началась война, страны-члены НАТО провели красную линию, что НАТО не является участником российско-украинской войны. Однако две недели назад началось стирание этой совместно проведенной красной линии. Остальные решили начать подготовку к увеличению координирующей роли НАТО в поставках вооружений и обучении украинских военных. Это решение, безусловно, приближает НАТО к войне ближе, чем когда-либо прежде", - сказал Сийярто, выступая на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.
Война с Европой становится неизбежна
13 апреля, 08:00
По его словам, для того чтобы "голос мира в Европе стал громче", необходим "правый поворот" по итогам выборов в Европарламент, когда к власти придут силы, "ориентированные на отстаивание суверенитета".
Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ранее выразил надежду, что по итогам выборов в Европарламент 9 июня в Брюсселе станет меньше "ястребов" и больше сторонников мира.
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00