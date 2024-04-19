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НАТО стирает красную линию, которую сама же и провела, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 19.04.2024 (обновлено: 18:05 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/nato-1941117561.html
НАТО стирает красную линию, которую сама же и провела, заявил МИД Венгрии
НАТО стирает красную линию, которую сама же и провела, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 19.04.2024
НАТО стирает красную линию, которую сама же и провела, заявил МИД Венгрии
Страны-члены НАТО, предлагая ввести на Украину войска, стирают проведенную ими самими красную линию, решение альянса увеличить координационную роль в подготовке РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:58
2024-04-19T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
петер сийярто
нато
украина
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Страны-члены НАТО, предлагая ввести на Украину войска, стирают проведенную ими самими красную линию, решение альянса увеличить координационную роль в подготовке украинских военных и поставках оружия Киеву беспрецедентно приближает НАТО к втягиванию в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Когда началась война, страны-члены НАТО провели красную линию, что НАТО не является участником российско-украинской войны. Однако две недели назад началось стирание этой совместно проведенной красной линии. Остальные решили начать подготовку к увеличению координирующей роли НАТО в поставках вооружений и обучении украинских военных. Это решение, безусловно, приближает НАТО к войне ближе, чем когда-либо прежде", - сказал Сийярто, выступая на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV. По его словам, для того чтобы "голос мира в Европе стал громче", необходим "правый поворот" по итогам выборов в Европарламент, когда к власти придут силы, "ориентированные на отстаивание суверенитета". Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ранее выразил надежду, что по итогам выборов в Европарламент 9 июня в Брюсселе станет меньше "ястребов" и больше сторонников мира.
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Петер Сийярто, НАТО, Украина
НАТО стирает красную линию, которую сама же и провела, заявил МИД Венгрии

Сийярто: НАТО, предлагая ввести войска на Украину, стирает свою же красную линию

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. Страны-члены НАТО, предлагая ввести на Украину войска, стирают проведенную ими самими красную линию, решение альянса увеличить координационную роль в подготовке украинских военных и поставках оружия Киеву беспрецедентно приближает НАТО к втягиванию в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Когда началась война, страны-члены НАТО провели красную линию, что НАТО не является участником российско-украинской войны. Однако две недели назад началось стирание этой совместно проведенной красной линии. Остальные решили начать подготовку к увеличению координирующей роли НАТО в поставках вооружений и обучении украинских военных. Это решение, безусловно, приближает НАТО к войне ближе, чем когда-либо прежде", - сказал Сийярто, выступая на мероприятии, посвященном началу кампании перед выборами в Европарламент, которое транслировал телеканал HirTV.
Изображение сгенерировано ИИ
Война с Европой становится неизбежна
13 апреля, 08:00
По его словам, для того чтобы "голос мира в Европе стал громче", необходим "правый поворот" по итогам выборов в Европарламент, когда к власти придут силы, "ориентированные на отстаивание суверенитета".
Ранее Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан ранее выразил надежду, что по итогам выборов в Европарламент 9 июня в Брюсселе станет меньше "ястребов" и больше сторонников мира.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияПетер СийяртоНАТОУкраина
 
 
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