https://ria.ru/20240419/nagrady-1941064552.html
Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья
Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья - РИА Новости, 19.04.2024
Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, внесшим вклад в развитие... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:04
2024-04-19T15:04
2024-04-19T15:04
тверская область
тверь
торжокский район
игорь руденя
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, внесшим вклад в развитие муниципальных образований Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мероприятие состоялось в преддверии Дня местного самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля. "В этот день мы будем чествовать тех, кто непосредственно работает с нашими гражданами, жителями муниципалитетов. Верхневолжье всегда славилось сильными традициями местного самоуправления и выдающимися людьми, посвятившими себя служению Родине", – цитирует пресс-служба Руденю. Губернатор отметил, что сегодня в органах местного самоуправления Тверской области работает много достойных профессионалов, тех, кто вносит вклад в эффективную реализацию национальных проектов, программ по развитию экономики, модернизации социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры, формированию современной среды для жизни. Глава региона поблагодарил представителей муниципалитетов за самоотдачу и труд, особо отметив работу по оказанию помощи бойцам на передовой и поддержку семей участников специальной военной операции. Руденя адресовал слова благодарности членам избирательных комиссий и сотрудникам органов местного самоуправления за работу в период выборов президента России в марте 2024 года. Губернатор наградил председателя Избирательной комиссии Тверской области Валентину Дронову и председателей территориальных избирательных комиссий Московского района города Твери Ольгу Бабкину и Лихославльского округа – Виталия Земнова. Они удостоены Благодарности президента Российской Федерации. "Избирательная комиссия региона совместно с органами местного самоуправления сделали все, чтобы выборы главы государства прошли на высоком организационном уровне. Это позволило нашим гражданам, начиная с 18-летнего возраста, реализовать свое конституционное право и проголосовать за руководителя государства. Результаты и явка, продемонстрированные на выборах, показали беспрецедентную поддержку нашего национального лидера, сплоченность и единство нашего народа", – подчеркнул Руденя. Знака Губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской" удостоена председатель думы Пеновского округа Ирина Степанова, около 40 лет посвятившей себя работе в местном самоуправлении. Почетные грамоты губернатора Тверской области вручены заведующей Большемалинским территориальным отделом администрации Сандовского округа Светлане Войновой, начальнику Красновского территориального отдела Управления территориальной политики и развития сельских территорий администрации Кимрского округа Оксане Вороновой, главе Большесвятцовского сельского поселения Торжокского района Тамаре Устьянцевой. Еще 14 представителей муниципалитетов удостоены Благодарности главы региона. Среди них – управляющий делами администрации Кашинского городского округа Олеся Большакова.
https://ria.ru/20240411/podderzhka-1939313175.html
https://ria.ru/20240418/proizvodstvo-1940875476.html
https://ria.ru/20240411/verkhnevolzhe-1939338631.html
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, торжокский район, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Торжокский район, Игорь Руденя
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в пятницу вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, внесшим вклад в развитие муниципальных образований Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня местного самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля.
"В этот день мы будем чествовать тех, кто непосредственно работает с нашими гражданами, жителями муниципалитетов. Верхневолжье всегда славилось сильными традициями местного самоуправления и выдающимися людьми, посвятившими себя служению Родине", – цитирует пресс-служба Руденю.
Губернатор отметил, что сегодня в органах местного самоуправления Тверской области работает много достойных профессионалов, тех, кто вносит вклад в эффективную реализацию национальных проектов, программ по развитию экономики, модернизации социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры, формированию современной среды для жизни.
Глава региона поблагодарил представителей муниципалитетов за самоотдачу и труд, особо отметив работу по оказанию помощи бойцам на передовой и поддержку семей участников специальной военной операции.
Руденя адресовал слова благодарности членам избирательных комиссий и сотрудникам органов местного самоуправления за работу в период выборов президента России
в марте 2024 года.
Губернатор наградил председателя Избирательной комиссии Тверской области Валентину Дронову и председателей территориальных избирательных комиссий Московского района города Твери
Ольгу Бабкину и Лихославльского округа – Виталия Земнова. Они удостоены Благодарности президента Российской Федерации.
"Избирательная комиссия региона совместно с органами местного самоуправления сделали все, чтобы выборы главы государства прошли на высоком организационном уровне. Это позволило нашим гражданам, начиная с 18-летнего возраста, реализовать свое конституционное право и проголосовать за руководителя государства. Результаты и явка, продемонстрированные на выборах, показали беспрецедентную поддержку нашего национального лидера, сплоченность и единство нашего народа", – подчеркнул Руденя.
Знака Губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской" удостоена председатель думы Пеновского округа Ирина Степанова, около 40 лет посвятившей себя работе в местном самоуправлении.
Почетные грамоты губернатора Тверской области вручены заведующей Большемалинским территориальным отделом администрации Сандовского округа Светлане Войновой, начальнику Красновского территориального отдела Управления территориальной политики и развития сельских территорий администрации Кимрского округа Оксане Вороновой, главе Большесвятцовского сельского поселения Торжокского района
Тамаре Устьянцевой.
Еще 14 представителей муниципалитетов удостоены Благодарности главы региона. Среди них – управляющий делами администрации Кашинского городского округа Олеся Большакова.