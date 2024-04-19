https://ria.ru/20240419/mvd-1941161897.html

МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах

МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах - РИА Новости, 20.04.2024

МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах

МВД России подготовило проект, согласно которому в случае его принятия кредитные организации обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-19T22:17

2024-04-19T22:17

2024-04-20T01:23

россия

общество

безопасность

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД России подготовило проект, согласно которому в случае его принятия кредитные организации обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств, рассказали РИА Новости в ведомстве.Цель нововведений — уменьшение сроков исполнения запросов, а также повышение эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.Статью 21 Уголовно-процессуального кодекса хотят дополнить положением, в котором прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи. В частности, их предлагают обязать выдавать требуемые сведения не позднее трех рабочих дней с момента поступления денежных средств или в тот срок, который определят в запросе правоохранители.При наличии возможности запросы нужно будет исполнить через систему электронного документооборота в 24-часовой срок.Порядок взаимодействия операторов с заинтересованными федеральными государственными органами при реагировании на запросы должно определить правительство.Как подчеркнули в МВД, реализация положений не скажется на доходах и расходах государства.

https://ria.ru/20240412/moshenniki-1939479071.html

https://ria.ru/20240406/perevod-1938159529.html

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, общество, безопасность