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МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах - РИА Новости, 20.04.2024
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22:17 19.04.2024 (обновлено: 01:23 20.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mvd-1941161897.html
МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах
МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах - РИА Новости, 20.04.2024
МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах
МВД России подготовило проект, согласно которому в случае его принятия кредитные организации обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T22:17
2024-04-20T01:23
россия
общество
безопасность
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД России подготовило проект, согласно которому в случае его принятия кредитные организации обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств, рассказали РИА Новости в ведомстве.Цель нововведений — уменьшение сроков исполнения запросов, а также повышение эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.Статью 21 Уголовно-процессуального кодекса хотят дополнить положением, в котором прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи. В частности, их предлагают обязать выдавать требуемые сведения не позднее трех рабочих дней с момента поступления денежных средств или в тот срок, который определят в запросе правоохранители.При наличии возможности запросы нужно будет исполнить через систему электронного документооборота в 24-часовой срок.Порядок взаимодействия операторов с заинтересованными федеральными государственными органами при реагировании на запросы должно определить правительство.Как подчеркнули в МВД, реализация положений не скажется на доходах и расходах государства.
https://ria.ru/20240412/moshenniki-1939479071.html
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россия, общество, безопасность
Россия, Общество, Безопасность
МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах

МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа

© Depositphotos.com / pressmasterКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Depositphotos.com / pressmaster
Компьютер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД России подготовило проект, согласно которому в случае его принятия кредитные организации обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Цель нововведений — уменьшение сроков исполнения запросов, а также повышение эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.
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Статью 21 Уголовно-процессуального кодекса хотят дополнить положением, в котором прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи. В частности, их предлагают обязать выдавать требуемые сведения не позднее трех рабочих дней с момента поступления денежных средств или в тот срок, который определят в запросе правоохранители.
При наличии возможности запросы нужно будет исполнить через систему электронного документооборота в 24-часовой срок.
Порядок взаимодействия операторов с заинтересованными федеральными государственными органами при реагировании на запросы должно определить правительство.
Как подчеркнули в МВД, реализация положений не скажется на доходах и расходах государства.
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