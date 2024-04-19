https://ria.ru/20240419/mvd-1941161897.html
МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах
МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах - РИА Новости, 20.04.2024
МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах
МВД России подготовило проект, согласно которому в случае его принятия кредитные организации обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T22:17
2024-04-19T22:17
2024-04-20T01:23
россия
общество
безопасность
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД России подготовило проект, согласно которому в случае его принятия кредитные организации обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств, рассказали РИА Новости в ведомстве.Цель нововведений — уменьшение сроков исполнения запросов, а также повышение эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.Статью 21 Уголовно-процессуального кодекса хотят дополнить положением, в котором прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи. В частности, их предлагают обязать выдавать требуемые сведения не позднее трех рабочих дней с момента поступления денежных средств или в тот срок, который определят в запросе правоохранители.При наличии возможности запросы нужно будет исполнить через систему электронного документооборота в 24-часовой срок.Порядок взаимодействия операторов с заинтересованными федеральными государственными органами при реагировании на запросы должно определить правительство.Как подчеркнули в МВД, реализация положений не скажется на доходах и расходах государства.
https://ria.ru/20240412/moshenniki-1939479071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, безопасность
Россия, Общество, Безопасность
МВД хочет ускорить передачу полиции данных об электронных переводах
МВД хочет обязать банки предоставлять данные об электронных переводах в 24 часа
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. МВД России подготовило проект, согласно которому в случае его принятия кредитные организации обяжут в течение суток предоставлять правоохранительным органам сведения о переводе электронных средств, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Цель нововведений — уменьшение сроков исполнения запросов, а также повышение эффективности мер по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.
Статью 21 Уголовно-процессуального кодекса хотят дополнить положением, в котором прописаны новые обязанности операторов по переводу денег и операторов связи. В частности, их предлагают обязать выдавать требуемые сведения не позднее трех рабочих дней с момента поступления денежных средств или в тот срок, который определят в запросе правоохранители.
При наличии возможности запросы нужно будет исполнить через систему электронного документооборота в 24-часовой срок.
Порядок взаимодействия операторов с заинтересованными федеральными государственными органами при реагировании на запросы должно определить правительство.
Как подчеркнули в МВД, реализация положений не скажется на доходах и расходах государства.