Рейтинг@Mail.ru
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 19.04.2024 (обновлено: 12:48 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/murashko-1941021855.html
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения
Ключевая задача, которая стоит перед российской системой здравоохранения, - достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году, сообщил министр... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:37
2024-04-19T12:48
общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_0:74:3110:1823_1920x0_80_0_0_f5dd9c50183c27c7384160d294cb6d2b.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевая задача, которая стоит перед российской системой здравоохранения, - достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ключевая задача, которая стоит перед системой здравоохранения на предстоящий период, достижение 78 лет ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году", - сказал Мурашко во время коллегии Минздрава в рамках "Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь".
https://ria.ru/20240401/natsproekt-1937104025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_23d9c40aba4af7f772f046914523b94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения

Мурашко: надо достичь средней продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевая задача, которая стоит перед российской системой здравоохранения, - достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Ключевая задача, которая стоит перед системой здравоохранения на предстоящий период, достижение 78 лет ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году", - сказал Мурашко во время коллегии Минздрава в рамках "Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин поручил разработать нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"
1 апреля, 14:00
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала