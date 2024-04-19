https://ria.ru/20240419/murashko-1941021855.html
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения
Ключевая задача, которая стоит перед российской системой здравоохранения, - достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году, сообщил министр... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:37
2024-04-19T12:37
2024-04-19T12:48
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевая задача, которая стоит перед российской системой здравоохранения, - достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ключевая задача, которая стоит перед системой здравоохранения на предстоящий период, достижение 78 лет ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году", - сказал Мурашко во время коллегии Минздрава в рамках "Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь".
https://ria.ru/20240401/natsproekt-1937104025.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения
Мурашко: надо достичь средней продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году