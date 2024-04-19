https://ria.ru/20240419/murashko-1941021855.html

Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения

Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения - РИА Новости, 19.04.2024

Мурашко назвал ключевую задачу системы здравоохранения

Ключевая задача, которая стоит перед российской системой здравоохранения, - достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году, сообщил министр... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:37

2024-04-19T12:37

2024-04-19T12:48

общество

россия

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_0:74:3110:1823_1920x0_80_0_0_f5dd9c50183c27c7384160d294cb6d2b.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ключевая задача, которая стоит перед российской системой здравоохранения, - достижение продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Ключевая задача, которая стоит перед системой здравоохранения на предстоящий период, достижение 78 лет ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году", - сказал Мурашко во время коллегии Минздрава в рамках "Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь".

https://ria.ru/20240401/natsproekt-1937104025.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко