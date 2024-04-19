https://ria.ru/20240419/moskva-1941069888.html

В Москве зафиксировали случаи падения деревьев

В Москве зафиксировали случаи падения деревьев - РИА Новости, 19.04.2024

В Москве зафиксировали случаи падения деревьев

Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:18

2024-04-19T15:18

2024-04-19T15:18

москва

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901741702_0:273:3103:2019_1920x0_80_0_0_7ac55c906fca834754e239305e852a13.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сильный ветер сохранится до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 19 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожан просят быть предельно внимательными на улице.

https://realty.ria.ru/20240419/dorogi-1940311637.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, экология в россии