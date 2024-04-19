https://ria.ru/20240419/moskva-1941069888.html
В Москве зафиксировали случаи падения деревьев
В Москве зафиксировали случаи падения деревьев - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве зафиксировали случаи падения деревьев
Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:18
2024-04-19T15:18
2024-04-19T15:18
москва
экология в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Случаи падения деревьев фиксируются в Москве из-за сильного ветра, городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сильный ветер сохранится до конца дня. Зафиксированы порывы ветра до 19 метров в секунду. Есть случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении. Отмечается, что горожан просят быть предельно внимательными на улице.
https://realty.ria.ru/20240419/dorogi-1940311637.html
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РИА Новости
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москва, экология в россии
Москва, Экология в России
В Москве зафиксировали случаи падения деревьев
В Москве из-за сильного ветра фиксируются случаи падения деревьев