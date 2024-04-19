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На Кубани рассказали, когда начнется купальный сезон - РИА Новости, 19.04.2024
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16:30 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/more-1941091497.html
На Кубани рассказали, когда начнется купальный сезон
На Кубани рассказали, когда начнется купальный сезон - РИА Новости, 19.04.2024
На Кубани рассказали, когда начнется купальный сезон
Температура морской воды на Кубани уже прогрелась в Черном море до 17 градусов тепла, на Азовском - до 18 градусов, поэтому купальный сезон в регионе начнется... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:30
2024-04-19T16:30
общество
черное море
сочи
ейск
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КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Температура морской воды на Кубани уже прогрелась в Черном море до 17 градусов тепла, на Азовском - до 18 градусов, поэтому купальный сезон в регионе начнется раньше – с середины мая, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). "Да, в связи с этим (высокими температурами воздуха – ред.) у нас море тоже прогревается, на данный момент температура от 14 до 17 градусов. 17 градусов – это Сочи. На Азовском тоже идет хороший прогрев воды, от 15 до 18 градусов, 18 – в Ейске. Обычно до такой температуры вода прогревается к середине и даже к концу мая… Купальный сезон начнется раньше. У нас он начинается с 22 градусов, (такая температура – ред.) уже в середине мая. По крайней мере, Азовское море. Черное море нагревается медленнее", - рассказали синоптики. Отмечается, что традиционно купальный сезон стартует в июне. В Краснодарском крае на этой недели температура воздуха достигала 34 градусов тепла. При этом в четверг в Краснодаре был побит температурный рекорд дня 71-летней давности, где 18 апреля воздух прогрелся до плюс 31,9 градуса по Цельсию, рассказали в Гидрометцентре.
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общество, черное море, сочи, ейск, гидрометцентр
Общество, Черное море, Сочи, Ейск, Гидрометцентр
На Кубани рассказали, когда начнется купальный сезон

ЦГМС: купальный сезон на Кубани начнется с середины мая

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие сидят на галечном пляже у Черного моря в Сочи
Отдыхающие сидят на галечном пляже у Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие сидят на галечном пляже у Черного моря в Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Температура морской воды на Кубани уже прогрелась в Черном море до 17 градусов тепла, на Азовском - до 18 градусов, поэтому купальный сезон в регионе начнется раньше – с середины мая, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«
"Да, в связи с этим (высокими температурами воздуха – ред.) у нас море тоже прогревается, на данный момент температура от 14 до 17 градусов. 17 градусов – это Сочи. На Азовском тоже идет хороший прогрев воды, от 15 до 18 градусов, 18 – в Ейске. Обычно до такой температуры вода прогревается к середине и даже к концу мая… Купальный сезон начнется раньше. У нас он начинается с 22 градусов, (такая температура – ред.) уже в середине мая. По крайней мере, Азовское море. Черное море нагревается медленнее", - рассказали синоптики.
Отмечается, что традиционно купальный сезон стартует в июне.
В Краснодарском крае на этой недели температура воздуха достигала 34 градусов тепла. При этом в четверг в Краснодаре был побит температурный рекорд дня 71-летней давности, где 18 апреля воздух прогрелся до плюс 31,9 градуса по Цельсию, рассказали в Гидрометцентре.
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ОбществоЧерное мореСочиЕйскГидрометцентр
 
 
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