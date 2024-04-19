На Кубани рассказали, когда начнется купальный сезон
ЦГМС: купальный сезон на Кубани начнется с середины мая
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие сидят на галечном пляже у Черного моря в Сочи
Отдыхающие сидят на галечном пляже у Черного моря в Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Температура морской воды на Кубани уже прогрелась в Черном море до 17 градусов тепла, на Азовском - до 18 градусов, поэтому купальный сезон в регионе начнется раньше – с середины мая, сообщили РИА Новости в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
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"Да, в связи с этим (высокими температурами воздуха – ред.) у нас море тоже прогревается, на данный момент температура от 14 до 17 градусов. 17 градусов – это Сочи. На Азовском тоже идет хороший прогрев воды, от 15 до 18 градусов, 18 – в Ейске. Обычно до такой температуры вода прогревается к середине и даже к концу мая… Купальный сезон начнется раньше. У нас он начинается с 22 градусов, (такая температура – ред.) уже в середине мая. По крайней мере, Азовское море. Черное море нагревается медленнее", - рассказали синоптики.
Отмечается, что традиционно купальный сезон стартует в июне.
В Краснодарском крае на этой недели температура воздуха достигала 34 градусов тепла. При этом в четверг в Краснодаре был побит температурный рекорд дня 71-летней давности, где 18 апреля воздух прогрелся до плюс 31,9 градуса по Цельсию, рассказали в Гидрометцентре.
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