https://ria.ru/20240419/mobilizatsiya-1941018821.html

Во Львове сотрудники военкомата избили мужчину

Во Львове сотрудники военкомата избили мужчину - РИА Новости, 19.04.2024

Во Львове сотрудники военкомата избили мужчину

Представители военкомата во Львове избили мужчину, пытаясь силой его мобилизовать, однако тому удалось убежать, сообщает украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:25

2024-04-19T12:25

2024-04-19T12:46

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Представители военкомата во Львове избили мужчину, пытаясь силой его мобилизовать, однако тому удалось убежать, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Попытка силовой мобилизации во Львове", - говорится в сообщении. Издание опубликовало несколько видео, на которых двое мужчин в военной форме на повышенных тонах беседуют с мужчиной, затем силой валят его на землю и скручивают. Женщины на кадрах возмущаются, что поваленного мужчину сильно избили, и заявляют, что вызвали полицию. Спустя некоторое время пострадавшему все же удается убежать, представители военкомата ругаются ему вслед, используя нецензурные выражения. Позднее Львовский областной военкомат в социальной сети Facebook* сообщил, что будет проведена служебная проверка. Утверждается, что мужчина якобы отказался ехать в военкомат для сверки данных и "отреагировал резко с применением силы к военнослужащим военкомата". Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240418/strana-1940755782.html

https://ria.ru/20240418/mobilizatsiya-1940753481.html

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, львов, россия, владимир зеленский