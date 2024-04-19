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Евгений Миронов получил спецприз ММКФ "Верю" имени Станиславского - РИА Новости, 19.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:06 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/mmkf-1941151203.html
Евгений Миронов получил спецприз ММКФ "Верю" имени Станиславского
Евгений Миронов получил спецприз ММКФ "Верю" имени Станиславского - РИА Новости, 19.04.2024
Евгений Миронов получил спецприз ММКФ "Верю" имени Станиславского
Почетную награду Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского "Верю" президент ММКФ, народный артист РСФСР Никита Михалков... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:06
2024-04-19T21:06
культура
никита михалков
евгений миронов
константин станиславский
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новости культуры
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почетную награду Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского "Верю" президент ММКФ, народный артист РСФСР Никита Михалков вручил народному артисту России Евгению Миронову "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского", передает корреспондент РИА Новости. Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля. "Ты великий русский артист, дорогой мой", - сказал Михалков на церемонии открытия. "Вот это знаменитое "Верю" состоит из очень маленьких вер: веры родителей в тебя, что ты можешь, веры в самого себя, что я смогу, веры учителя в тебя. "Ведь можешь же, Женька", - говорил мне Олег Павлович Табаков", - отметил Миронов, получая награду. Почетный приз "Верю" традиционно вручается с 1999 года. Первым её получил всемирно известный французский актёр Ален Делон. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
https://ria.ru/20240419/mmkf-1941138234.html
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никита михалков, евгений миронов, константин станиславский, культура, новости культуры
Культура, Никита Михалков, Евгений Миронов, Константин Станиславский, Культура, Новости культуры
Евгений Миронов получил спецприз ММКФ "Верю" имени Станиславского

Михалков вручил Евгению Миронову спецприз ММКФ "Верю" имени Станиславского

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгений Миронов
Евгений Миронов - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Евгений Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почетную награду Московского международного кинофестиваля (ММКФ) имени Константина Станиславского "Верю" президент ММКФ, народный артист РСФСР Никита Михалков вручил народному артисту России Евгению Миронову "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Станиславского", передает корреспондент РИА Новости.
Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля.
Президент ММКФ Никита Михалков на брифинге в рамках 46-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Михалков назвал ММКФ неангажированным в отличие от других фестивалей
Вчера, 19:39
"Ты великий русский артист, дорогой мой", - сказал Михалков на церемонии открытия.
"Вот это знаменитое "Верю" состоит из очень маленьких вер: веры родителей в тебя, что ты можешь, веры в самого себя, что я смогу, веры учителя в тебя. "Ведь можешь же, Женька", - говорил мне Олег Павлович Табаков", - отметил Миронов, получая награду.
Почетный приз "Верю" традиционно вручается с 1999 года. Первым её получил всемирно известный французский актёр Ален Делон.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре Россия. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания
Вчера, 19:50
 
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