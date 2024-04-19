Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания
Открытие ММКФ началось с минуты молчания по жертвам теракта в "Крокусе"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия". 19 апреля 2024
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия". 19 апреля 2024
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Церемония открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.
Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля.
"Друзья, прежде чем сказать несколько слов от себя, поприветствовать вас и порадоваться вместе нашей 46-й встрече в Москве, я попрошу вас всех подняться, и вспомнить, что совсем недавно в "Крокусе" произошла чудовищная трагедия, погибли люди", - сказала министр культуры России Ольга Любимова.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.