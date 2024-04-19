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Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания - РИА Новости, 19.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:50 19.04.2024 (обновлено: 20:43 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mmkf-1941140298.html
Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания
Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания - РИА Новости, 19.04.2024
Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания
Церемония открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:50
2024-04-19T20:43
теракт в "крокус сити холле"
московский международный кинофестиваль
россия
ольга любимова
новости культуры
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Церемония открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля."Друзья, прежде чем сказать несколько слов от себя, поприветствовать вас и порадоваться вместе нашей 46-й встрече в Москве, я попрошу вас всех подняться, и вспомнить, что совсем недавно в "Крокусе" произошла чудовищная трагедия, погибли люди", - сказала министр культуры России Ольга Любимова.ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
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московский международный кинофестиваль, россия, ольга любимова, новости культуры
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московский международный кинофестиваль, Россия, Ольга Любимова, Новости культуры
Церемония открытия ММКФ началась с минуты молчания

Открытие ММКФ началось с минуты молчания по жертвам теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия". 19 апреля 2024
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре Россия. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре "Россия". 19 апреля 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Церемония открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости.
Московский международный кинофестиваль открывается в российской столице в 46-й раз 19 апреля и продлится до 26 апреля.
"Друзья, прежде чем сказать несколько слов от себя, поприветствовать вас и порадоваться вместе нашей 46-й встрече в Москве, я попрошу вас всех подняться, и вспомнить, что совсем недавно в "Крокусе" произошла чудовищная трагедия, погибли люди", - сказала министр культуры России Ольга Любимова.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Московский международный кинофестивальРоссияОльга ЛюбимоваНовости культуры
 
 
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