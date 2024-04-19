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Все еще авторитетный в мире: на ММКФ покажут фильмы из 56 стран - РИА Новости, 19.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 19.04.2024 (обновлено: 08:09 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mmkf-1940816757.html
Все еще авторитетный в мире: на ММКФ покажут фильмы из 56 стран
Все еще авторитетный в мире: на ММКФ покажут фильмы из 56 стран - РИА Новости, 19.04.2024
Все еще авторитетный в мире: на ММКФ покажут фильмы из 56 стран
Более 230 картин представят на открывающемся сегодня Московском международном кинофестивале. Звезды традиционно пройдут по красной дорожке, а затем — до 26... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:00
2024-04-19T08:09
культура
кино
московский международный кинофестиваль
интервью - культура
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940767418_0:308:2980:1984_1920x0_80_0_0_56348396a80219e8c32808ff58fa10ed.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Более 230 картин представят на открывающемся сегодня Московском международном кинофестивале. Звезды традиционно пройдут по красной дорожке, а затем — до 26 апреля — зрители будут смотреть, а жюри оценивать десять конкурсных проектов. О том, какие фильмы не пропустить и как повлияла непростая политическая ситуация на программу одного из старейших в мире смотров, рассказал в интервью РИА Новости председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.— На пресс-конференции к открытию фестиваля вы отметили, что программа в этом году подобралась сильная. И это несмотря на сложную политическую обстановку, которая, к сожалению, отражается и на культурных обменах. Сейчас в мире много русофобии. Не сказалось ли это на международной составляющей ММКФ?— Кино всегда было, есть и будет важнейшим способом сохранения и распространения культуры. А на международном уровне — силой, сближающей народы. Сейчас и вправду непростая политическая ситуация, но российские кинематографисты все равно продолжают сотрудничать с зарубежными. Так, на ММКФ некоторые кинокартины были сняты в сотрудничестве России с другими государствами. Среди них, например, Индия ("Надо снимать фильмы о любви"), Аргентина ("Невада"), Финляндия ("Где мой дом?"), Молдова и Румыния ("Выжить в Мо…"). Кино бьется за право быть искусством, не поддающимся влиянию политики. Доказательство тому — страны, которые участвуют в ММКФ, выдвигая собственные фильмы. Это Испания и Франция, Мексика и Китай, Турция и Австралия и другие.— В конкурсной программе десять картин. Какие основные критерии отбора были у экспертов? Какие темы затрагиваются в этих фильмах?— Критерии простые: высокая художественная ценность, захватывающий сюжет, яркие авторские озарения, смелость эксперимента. Тематически конкурсные фильмы получились очень важными и запоминающимися. Рассматривая кинокартины, можно проследить тему скорби и вины: под гнетом этих чувств герои либо ломаются, либо перерождаются. Такой лейтмотив присутствует в фильмах "Меж псом и волком", "Дыхание холода", "Стыд", "Шлимазл". Важная линия — надежда и обретение веры в себя: в картинах "Нирвана", "Выжить в Мо…" и "Пришелец". В них героям нужно твердо стоять на своем и не сдаваться, чтобы прийти к желанному итогу. Кинопроизведения "21 рубин" и "Лесной царь" рассуждают на тему человека, столкнувшегося с темной стороной политики. Главный герой "Лесного царя" — мальчик-серб, мир которого мгновенно меняется после начала бомбардировок Югославии. А героиня "21 рубина", готовясь к повышению в должности, обнаруживает, что стала пешкой в грязной игре за контроль над ее страной.— Сейчас картины, которые выходят у нас в прокат, должны не содержать сцен, пропагандирующих ЛГБТ*, чрезмерную жестокость. Чересчур откровенные эпизоды, нецензурная лексика тоже недопустимы.— Отборочная комиссия работает в строгом соответствии с действующим в нашей стране законодательством. Здесь ни на йоту не отступаем от требований буквы и духа закона.— ММКФ — один из старейших в мире фестивалей. На сайте смотра в исторической справке достаточно самокритично говорится о разных периодах его существования, в том числе про цензуру в 70-80-х. Что бы вы сегодня сказали о фестивале, насколько он авторитетен в мире, чего ему, может быть, не хватает?— Фестиваль был и остается событием, благодаря которому люди могут увидеть замечательные картины, не выходящие в широкий прокат. Как правило, в конкурсе участвуют и дебютанты, что позволяет им послушать критику и похвалу, показаться зрителю, стать узнаваемым. ММКФ остается авторитетным на мировом уровне: тому доказательство — участие картин из 56 разных стран. Причем почти половина представленных государств — те, чьи режимы проводят недружественную политику по отношению к России. Решимость кинематографистов из этих стран лично привезти (или хотя бы отправить) свое кино в Москву нас, безусловно, восхищает. Главный новый тренд в развитии ММКФ — разворот к молодому зрителю, появление специальной студенческой аккредитации. Как результат — профиль нашей аудитории зримо помолодел.— В этом году будут вручать почетную премию выдающимся мастерам актерского искусства?— Да, конечно, это одна из славных традиций фестиваля. В разные годы награды удостаивались и российские, и зарубежные мэтры — Инна Чурикова, Константин Хабенский, Джек Николсон, Рэйф Файнс и многие-многие другие.— Какие будут ретроспективы?— Программа ретроспектив в этом году чрезвычайно насыщенная: можно будет увидеть как всеми любимую классику, так и фильмы либо эпизоды, когда-то запрещенные, уже недоступные для просмотра или просто важные для кинематографа.Категория "Экранные войны. Эпизод I. Движение. Новая надежда" расскажет о лентах, с которых зарождался и благодаря которым развивался кинематограф: зрителю покажут "Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота", "Политый поливальщик" и другие картины братьев Люмьер, первопроходцев в кино, "Женщину" знаменитого Чарли Чаплина, а также "Стачку", первый полнометражный фильм великого Сергея Эйзенштейна. Можно будет посмотреть Гайдая и Балабанова.Программа "Дариуш Мехрджуи: поэзия реальной жизни" предложит зрителю работы иранского классика и новатора Дариуша Мехрджуи — самого яркого феномена кинематографа Ирана. Среди картин — "Лейла", "Корова" и другие."Первые варианты. Из архивов Госфильмофонда" — оригинальные версии советских фильмов, которые нигде нельзя найти и посмотреть: например, зрители смогут увидеть "Тугой узел" Михаила Швейцера, где Олег Табаков исполнил дебютную роль.В программе "ВГИК: звезды зажигаются в Москве" можно будет посмотреть фильмы от иностранных студентов ВГИКа, внесших немалый вклад в развитие своих национальных кинематографий: среди картин есть "Аспирант" Сулеймана Сиссе, "Коммуникабельность" Джафара Таваккола и другие."От ВГИКа до "Мосфильма" — категория, посвященная 100-летию студии "Мосфильм". Здесь собраны кинопроизведения выпускников ВГИКа, ставших значимыми личностями киностудии. Зрители увидят "Душеньки-подруженьки" Литуса, Гайдая и Акопян, "Мужчину и женщину" Сурина.В программе "ВГИК: предчувствие гения" представлены выпускники одноименного университета, снимавшие игровое и неигровое кино при поддержке каких-либо других студий: здесь Валентин Морозов, Антон Васильев, Марина Казанкина, Станислав Ростоцкий, Надежда Хворова.— Фильмом закрытия станет новая часть экранизации комиксов "Майор Гром: Игра". Не разочаруются фанаты проекта? Чего им ждать от картины?— "Майор Гром" и киновселенная Bubble продолжают развиваться. Фанатам однозначно стоит ждать новых эмоций, масштаба и увлекательного сторителлинга. Предвижу, что с премьеры на ММКФ начнется славный путь нового "Майора Грома" в прокате и он точно соберет гораздо больше первой части фильма.* Экстремистская организация, запрещена в России.
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Светлана Вовк
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кино, московский международный кинофестиваль, интервью - культура, что посмотреть
Культура, Кино, Московский международный кинофестиваль, Интервью - Культура, что посмотреть
Все еще авторитетный в мире: на ММКФ покажут фильмы из 56 стран

На 46-м Московском международном кинофестивале покажут картины из 56 стран

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Более 230 картин представят на открывающемся сегодня Московском международном кинофестивале. Звезды традиционно пройдут по красной дорожке, а затем — до 26 апреля — зрители будут смотреть, а жюри оценивать десять конкурсных проектов. О том, какие фильмы не пропустить и как повлияла непростая политическая ситуация на программу одного из старейших в мире смотров, рассказал в интервью РИА Новости председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлавный приз "Золотой Святой Георгий" в витрине на пресс-конференции 45-го Московского международного кинофестиваля в отеле "СтандАрт" в Москве
Главный приз Золотой Святой Георгий в витрине на пресс-конференции 45-го Московского международного кинофестиваля в отеле СтандАрт в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Главный приз "Золотой Святой Георгий" в витрине на пресс-конференции 45-го Московского международного кинофестиваля в отеле "СтандАрт" в Москве
— На пресс-конференции к открытию фестиваля вы отметили, что программа в этом году подобралась сильная. И это несмотря на сложную политическую обстановку, которая, к сожалению, отражается и на культурных обменах. Сейчас в мире много русофобии. Не сказалось ли это на международной составляющей ММКФ?
— Кино всегда было, есть и будет важнейшим способом сохранения и распространения культуры. А на международном уровне — силой, сближающей народы. Сейчас и вправду непростая политическая ситуация, но российские кинематографисты все равно продолжают сотрудничать с зарубежными. Так, на ММКФ некоторые кинокартины были сняты в сотрудничестве России с другими государствами. Среди них, например, Индия ("Надо снимать фильмы о любви"), Аргентина ("Невада"), Финляндия ("Где мой дом?"), Молдова и Румыния ("Выжить в Мо…"). Кино бьется за право быть искусством, не поддающимся влиянию политики. Доказательство тому — страны, которые участвуют в ММКФ, выдвигая собственные фильмы. Это Испания и Франция, Мексика и Китай, Турция и Австралия и другие.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПушкинский сквер и Московский театр мюзикла, где пройдет 43-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).
Пушкинский сквер и Московский театр мюзикла, где пройдет 43-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ)
Пушкинский сквер и Московский театр мюзикла, где пройдет 43-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).
© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 2
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Режиссер Элем Климов (в центре) во время вручения ему Золотого приза 14-го Московского международного кинофестиваля за фильм "Иди и смотри".

Режиссер Элем Климов во время вручения ему Золотого приза четырнадцатого Московского международного кинофестиваля за фильм Иди и смотри

Режиссер Элем Климов (в центре) во время вручения ему Золотого приза 14-го Московского международного кинофестиваля за фильм "Иди и смотри".

© РИА Новости / Галина Кмит
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Пушкинский сквер и Московский театр мюзикла, где пройдет 43-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ).
© РИА Новости / Максим Блинов
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Режиссер Элем Климов (в центре) во время вручения ему Золотого приза 14-го Московского международного кинофестиваля за фильм "Иди и смотри".

© РИА Новости / Галина Кмит
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— В конкурсной программе десять картин. Какие основные критерии отбора были у экспертов? Какие темы затрагиваются в этих фильмах?
— Критерии простые: высокая художественная ценность, захватывающий сюжет, яркие авторские озарения, смелость эксперимента. Тематически конкурсные фильмы получились очень важными и запоминающимися. Рассматривая кинокартины, можно проследить тему скорби и вины: под гнетом этих чувств герои либо ломаются, либо перерождаются. Такой лейтмотив присутствует в фильмах "Меж псом и волком", "Дыхание холода", "Стыд", "Шлимазл". Важная линия — надежда и обретение веры в себя: в картинах "Нирвана", "Выжить в Мо…" и "Пришелец". В них героям нужно твердо стоять на своем и не сдаваться, чтобы прийти к желанному итогу. Кинопроизведения "21 рубин" и "Лесной царь" рассуждают на тему человека, столкнувшегося с темной стороной политики. Главный герой "Лесного царя" — мальчик-серб, мир которого мгновенно меняется после начала бомбардировок Югославии. А героиня "21 рубина", готовясь к повышению в должности, обнаруживает, что стала пешкой в грязной игре за контроль над ее страной.
— Сейчас картины, которые выходят у нас в прокат, должны не содержать сцен, пропагандирующих ЛГБТ*, чрезмерную жестокость. Чересчур откровенные эпизоды, нецензурная лексика тоже недопустимы.
— Отборочная комиссия работает в строгом соответствии с действующим в нашей стране законодательством. Здесь ни на йоту не отступаем от требований буквы и духа закона.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкИтальянская актриса, член жюри VIII Московского международного кинофестиваля Джина Лоллобриджида дает автографы москвичам.
Итальянская актриса, член жюри VIII Московского международного кинофестиваля Джина Лоллобриджида дает автографы москвичам
Итальянская актриса, член жюри VIII Московского международного кинофестиваля Джина Лоллобриджида дает автографы москвичам.
© РИА Новости / Борис Кауфман
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© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкИтальянский киноактер Марчелло Мастроянни среди зрителей на VI Московском международном кинофестивале (7-22 июля 1969 года).
Итальянский киноактер Марчелло Мастроянни среди зрителей на VI Московском международном кинофестивале, 1969 год
Итальянский киноактер Марчелло Мастроянни среди зрителей на VI Московском международном кинофестивале (7-22 июля 1969 года).
© РИА Новости / Борис Кауфман
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2 из 5
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

Председатель жюри конкурса полнометражных художественных фильмов режиссер Григорий Чухрай вручает Большой приз фестиваля за фильм "Восемь с половиной" итальянскому режиссеру Федерико Феллини. III Международный Московский кинофестиваль. Кремлевский Дворец съездов.

Председатель жюри конкурса полнометражных художественных фильмов режиссер Григорий Чухрай вручает большой приз фестиваля за фильм Восемь с половиной итальянскому режиссеру Федерико Феллини во время III Международного Московского кинофестиваля

Председатель жюри конкурса полнометражных художественных фильмов режиссер Григорий Чухрай вручает Большой приз фестиваля за фильм "Восемь с половиной" итальянскому режиссеру Федерико Феллини. III Международный Московский кинофестиваль. Кремлевский Дворец съездов.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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3 из 5
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкУчастники III Московского международного кинофестиваля, французские артисты Франсуаза Арнуль, Симона Синьоре и Ив Монтан.
Участники III Московского международного кинофестиваля, французские артисты Франсуаза Арнуль, Симона Синьоре и Ив Монтан
Участники III Московского международного кинофестиваля, французские артисты Франсуаза Арнуль, Симона Синьоре и Ив Монтан.
© РИА Новости / Борис Кауфман
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4 из 5
© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкТоржественное открытие VII Московского международного кинофестиваля. Кремлевский Дворец съездов.
Торжественное открытие VII Московского международного кинофестиваля в Кремлевском Дворце съездов
Торжественное открытие VII Московского международного кинофестиваля. Кремлевский Дворец съездов.
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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5 из 5
Итальянская актриса, член жюри VIII Московского международного кинофестиваля Джина Лоллобриджида дает автографы москвичам.
© РИА Новости / Борис Кауфман
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1 из 5
Итальянский киноактер Марчелло Мастроянни среди зрителей на VI Московском международном кинофестивале (7-22 июля 1969 года).
© РИА Новости / Борис Кауфман
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2 из 5

Председатель жюри конкурса полнометражных художественных фильмов режиссер Григорий Чухрай вручает Большой приз фестиваля за фильм "Восемь с половиной" итальянскому режиссеру Федерико Феллини. III Международный Московский кинофестиваль. Кремлевский Дворец съездов.

© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
3 из 5
Участники III Московского международного кинофестиваля, французские артисты Франсуаза Арнуль, Симона Синьоре и Ив Монтан.
© РИА Новости / Борис Кауфман
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4 из 5
Торжественное открытие VII Московского международного кинофестиваля. Кремлевский Дворец съездов.
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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5 из 5
— ММКФ — один из старейших в мире фестивалей. На сайте смотра в исторической справке достаточно самокритично говорится о разных периодах его существования, в том числе про цензуру в 70-80-х. Что бы вы сегодня сказали о фестивале, насколько он авторитетен в мире, чего ему, может быть, не хватает?
— Фестиваль был и остается событием, благодаря которому люди могут увидеть замечательные картины, не выходящие в широкий прокат. Как правило, в конкурсе участвуют и дебютанты, что позволяет им послушать критику и похвалу, показаться зрителю, стать узнаваемым. ММКФ остается авторитетным на мировом уровне: тому доказательство — участие картин из 56 разных стран. Причем почти половина представленных государств — те, чьи режимы проводят недружественную политику по отношению к России. Решимость кинематографистов из этих стран лично привезти (или хотя бы отправить) свое кино в Москву нас, безусловно, восхищает. Главный новый тренд в развитии ММКФ — разворот к молодому зрителю, появление специальной студенческой аккредитации. Как результат — профиль нашей аудитории зримо помолодел.
— В этом году будут вручать почетную премию выдающимся мастерам актерского искусства?
— Да, конечно, это одна из славных традиций фестиваля. В разные годы награды удостаивались и российские, и зарубежные мэтры — Инна Чурикова, Константин Хабенский, Джек Николсон, Рэйф Файнс и многие-многие другие.
— Какие будут ретроспективы?
— Программа ретроспектив в этом году чрезвычайно насыщенная: можно будет увидеть как всеми любимую классику, так и фильмы либо эпизоды, когда-то запрещенные, уже недоступные для просмотра или просто важные для кинематографа.
Категория "Экранные войны. Эпизод I. Движение. Новая надежда" расскажет о лентах, с которых зарождался и благодаря которым развивался кинематограф: зрителю покажут "Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота", "Политый поливальщик" и другие картины братьев Люмьер, первопроходцев в кино, "Женщину" знаменитого Чарли Чаплина, а также "Стачку", первый полнометражный фильм великого Сергея Эйзенштейна. Можно будет посмотреть Гайдая и Балабанова.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАмериканские актеры Шарлиз Терон и Уилл Смит на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра "Пушкинский".
Американские актеры Шарлиз Терон и Уилл Смит на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра Пушкинский
Американские актеры Шарлиз Терон и Уилл Смит на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра "Пушкинский".
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанк

Актриса Ханна Шигулла (ФРГ) и актер Роберт Де Ниро (США) дают интервью. XV Московский международный кинофестиваль (6-17 июля 1987 года).

Актриса Ханна Шигулла (ФРГ) и актер Роберт Де Ниро (США) дают интервью во время XV Московского международного кинофестиваля, 1987 год

Актриса Ханна Шигулла (ФРГ) и актер Роберт Де Ниро (США) дают интервью. XV Московский международный кинофестиваль (6-17 июля 1987 года).

© РИА Новости / Борис Бабанов
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Американские актеры Шарлиз Терон и Уилл Смит на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра "Пушкинский".
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актриса Ханна Шигулла (ФРГ) и актер Роберт Де Ниро (США) дают интервью. XV Московский международный кинофестиваль (6-17 июля 1987 года).

© РИА Новости / Борис Бабанов
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2 из 2
Программа "Дариуш Мехрджуи: поэзия реальной жизни" предложит зрителю работы иранского классика и новатора Дариуша Мехрджуи — самого яркого феномена кинематографа Ирана. Среди картин — "Лейла", "Корова" и другие.
"Первые варианты. Из архивов Госфильмофонда" — оригинальные версии советских фильмов, которые нигде нельзя найти и посмотреть: например, зрители смогут увидеть "Тугой узел" Михаила Швейцера, где Олег Табаков исполнил дебютную роль.
В программе "ВГИК: звезды зажигаются в Москве" можно будет посмотреть фильмы от иностранных студентов ВГИКа, внесших немалый вклад в развитие своих национальных кинематографий: среди картин есть "Аспирант" Сулеймана Сиссе, "Коммуникабельность" Джафара Таваккола и другие.
"От ВГИКа до "Мосфильма" — категория, посвященная 100-летию студии "Мосфильм". Здесь собраны кинопроизведения выпускников ВГИКа, ставших значимыми личностями киностудии. Зрители увидят "Душеньки-подруженьки" Литуса, Гайдая и Акопян, "Мужчину и женщину" Сурина.
В программе "ВГИК: предчувствие гения" представлены выпускники одноименного университета, снимавшие игровое и неигровое кино при поддержке каких-либо других студий: здесь Валентин Морозов, Антон Васильев, Марина Казанкина, Станислав Ростоцкий, Надежда Хворова.
На съемках фильма Майор Гром: Игра - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля
2 апреля, 13:55
— Фильмом закрытия станет новая часть экранизации комиксов "Майор Гром: Игра". Не разочаруются фанаты проекта? Чего им ждать от картины?
— "Майор Гром" и киновселенная Bubble продолжают развиваться. Фанатам однозначно стоит ждать новых эмоций, масштаба и увлекательного сторителлинга. Предвижу, что с премьеры на ММКФ начнется славный путь нового "Майора Грома" в прокате и он точно соберет гораздо больше первой части фильма.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
Актриса Александра Урсуляк - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Александра Урсуляк: "Людям хотелось бы уйти от реальности"
26 марта, 08:00
 
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