https://ria.ru/20240419/mmkf-1940816757.html

Все еще авторитетный в мире: на ММКФ покажут фильмы из 56 стран

Все еще авторитетный в мире: на ММКФ покажут фильмы из 56 стран - РИА Новости, 19.04.2024

Все еще авторитетный в мире: на ММКФ покажут фильмы из 56 стран

Более 230 картин представят на открывающемся сегодня Московском международном кинофестивале. Звезды традиционно пройдут по красной дорожке, а затем — до 26... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:00

2024-04-19T08:09

культура

кино

московский международный кинофестиваль

интервью - культура

что посмотреть

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. Более 230 картин представят на открывающемся сегодня Московском международном кинофестивале. Звезды традиционно пройдут по красной дорожке, а затем — до 26 апреля — зрители будут смотреть, а жюри оценивать десять конкурсных проектов. О том, какие фильмы не пропустить и как повлияла непростая политическая ситуация на программу одного из старейших в мире смотров, рассказал в интервью РИА Новости председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.— На пресс-конференции к открытию фестиваля вы отметили, что программа в этом году подобралась сильная. И это несмотря на сложную политическую обстановку, которая, к сожалению, отражается и на культурных обменах. Сейчас в мире много русофобии. Не сказалось ли это на международной составляющей ММКФ?— Кино всегда было, есть и будет важнейшим способом сохранения и распространения культуры. А на международном уровне — силой, сближающей народы. Сейчас и вправду непростая политическая ситуация, но российские кинематографисты все равно продолжают сотрудничать с зарубежными. Так, на ММКФ некоторые кинокартины были сняты в сотрудничестве России с другими государствами. Среди них, например, Индия ("Надо снимать фильмы о любви"), Аргентина ("Невада"), Финляндия ("Где мой дом?"), Молдова и Румыния ("Выжить в Мо…"). Кино бьется за право быть искусством, не поддающимся влиянию политики. Доказательство тому — страны, которые участвуют в ММКФ, выдвигая собственные фильмы. Это Испания и Франция, Мексика и Китай, Турция и Австралия и другие.— В конкурсной программе десять картин. Какие основные критерии отбора были у экспертов? Какие темы затрагиваются в этих фильмах?— Критерии простые: высокая художественная ценность, захватывающий сюжет, яркие авторские озарения, смелость эксперимента. Тематически конкурсные фильмы получились очень важными и запоминающимися. Рассматривая кинокартины, можно проследить тему скорби и вины: под гнетом этих чувств герои либо ломаются, либо перерождаются. Такой лейтмотив присутствует в фильмах "Меж псом и волком", "Дыхание холода", "Стыд", "Шлимазл". Важная линия — надежда и обретение веры в себя: в картинах "Нирвана", "Выжить в Мо…" и "Пришелец". В них героям нужно твердо стоять на своем и не сдаваться, чтобы прийти к желанному итогу. Кинопроизведения "21 рубин" и "Лесной царь" рассуждают на тему человека, столкнувшегося с темной стороной политики. Главный герой "Лесного царя" — мальчик-серб, мир которого мгновенно меняется после начала бомбардировок Югославии. А героиня "21 рубина", готовясь к повышению в должности, обнаруживает, что стала пешкой в грязной игре за контроль над ее страной.— Сейчас картины, которые выходят у нас в прокат, должны не содержать сцен, пропагандирующих ЛГБТ*, чрезмерную жестокость. Чересчур откровенные эпизоды, нецензурная лексика тоже недопустимы.— Отборочная комиссия работает в строгом соответствии с действующим в нашей стране законодательством. Здесь ни на йоту не отступаем от требований буквы и духа закона.— ММКФ — один из старейших в мире фестивалей. На сайте смотра в исторической справке достаточно самокритично говорится о разных периодах его существования, в том числе про цензуру в 70-80-х. Что бы вы сегодня сказали о фестивале, насколько он авторитетен в мире, чего ему, может быть, не хватает?— Фестиваль был и остается событием, благодаря которому люди могут увидеть замечательные картины, не выходящие в широкий прокат. Как правило, в конкурсе участвуют и дебютанты, что позволяет им послушать критику и похвалу, показаться зрителю, стать узнаваемым. ММКФ остается авторитетным на мировом уровне: тому доказательство — участие картин из 56 разных стран. Причем почти половина представленных государств — те, чьи режимы проводят недружественную политику по отношению к России. Решимость кинематографистов из этих стран лично привезти (или хотя бы отправить) свое кино в Москву нас, безусловно, восхищает. Главный новый тренд в развитии ММКФ — разворот к молодому зрителю, появление специальной студенческой аккредитации. Как результат — профиль нашей аудитории зримо помолодел.— В этом году будут вручать почетную премию выдающимся мастерам актерского искусства?— Да, конечно, это одна из славных традиций фестиваля. В разные годы награды удостаивались и российские, и зарубежные мэтры — Инна Чурикова, Константин Хабенский, Джек Николсон, Рэйф Файнс и многие-многие другие.— Какие будут ретроспективы?— Программа ретроспектив в этом году чрезвычайно насыщенная: можно будет увидеть как всеми любимую классику, так и фильмы либо эпизоды, когда-то запрещенные, уже недоступные для просмотра или просто важные для кинематографа.Категория "Экранные войны. Эпизод I. Движение. Новая надежда" расскажет о лентах, с которых зарождался и благодаря которым развивался кинематограф: зрителю покажут "Прибытие поезда на вокзал города Ла-Сьота", "Политый поливальщик" и другие картины братьев Люмьер, первопроходцев в кино, "Женщину" знаменитого Чарли Чаплина, а также "Стачку", первый полнометражный фильм великого Сергея Эйзенштейна. Можно будет посмотреть Гайдая и Балабанова.Программа "Дариуш Мехрджуи: поэзия реальной жизни" предложит зрителю работы иранского классика и новатора Дариуша Мехрджуи — самого яркого феномена кинематографа Ирана. Среди картин — "Лейла", "Корова" и другие."Первые варианты. Из архивов Госфильмофонда" — оригинальные версии советских фильмов, которые нигде нельзя найти и посмотреть: например, зрители смогут увидеть "Тугой узел" Михаила Швейцера, где Олег Табаков исполнил дебютную роль.В программе "ВГИК: звезды зажигаются в Москве" можно будет посмотреть фильмы от иностранных студентов ВГИКа, внесших немалый вклад в развитие своих национальных кинематографий: среди картин есть "Аспирант" Сулеймана Сиссе, "Коммуникабельность" Джафара Таваккола и другие."От ВГИКа до "Мосфильма" — категория, посвященная 100-летию студии "Мосфильм". Здесь собраны кинопроизведения выпускников ВГИКа, ставших значимыми личностями киностудии. Зрители увидят "Душеньки-подруженьки" Литуса, Гайдая и Акопян, "Мужчину и женщину" Сурина.В программе "ВГИК: предчувствие гения" представлены выпускники одноименного университета, снимавшие игровое и неигровое кино при поддержке каких-либо других студий: здесь Валентин Морозов, Антон Васильев, Марина Казанкина, Станислав Ростоцкий, Надежда Хворова.— Фильмом закрытия станет новая часть экранизации комиксов "Майор Гром: Игра". Не разочаруются фанаты проекта? Чего им ждать от картины?— "Майор Гром" и киновселенная Bubble продолжают развиваться. Фанатам однозначно стоит ждать новых эмоций, масштаба и увлекательного сторителлинга. Предвижу, что с премьеры на ММКФ начнется славный путь нового "Майора Грома" в прокате и он точно соберет гораздо больше первой части фильма.* Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240402/mmkf-1937335373.html

https://ria.ru/20240326/ursulyak-1935667969.html

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2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино, московский международный кинофестиваль, интервью - культура, что посмотреть