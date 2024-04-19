https://ria.ru/20240419/mishustin-1941111880.html

Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения

Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения - РИА Новости, 19.04.2024

Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:25

2024-04-19T10:25

2024-04-19T17:40

экономика

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, сообщает кабмин. "Помимо разработки комплекса мер по развитию отечественных компетенций, Минпромторгу предстоит до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года с учетом анализа рынков судостроения и трендов их развития", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568109.html

россия

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Максим Зубков

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Максим Зубков

экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)