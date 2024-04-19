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Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения - РИА Новости, 19.04.2024
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10:25 19.04.2024 (обновлено: 17:40 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mishustin-1941111880.html
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения - РИА Новости, 19.04.2024
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:25
2024-04-19T17:40
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, сообщает кабмин. "Помимо разработки комплекса мер по развитию отечественных компетенций, Минпромторгу предстоит до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года с учетом анализа рынков судостроения и трендов их развития", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения

Мишустин поручил до 4 сентября обновить стратегию развития судостроения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, сообщает кабмин.
"Помимо разработки комплекса мер по развитию отечественных компетенций, Минпромторгу предстоит до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года с учетом анализа рынков судостроения и трендов их развития", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 13:20
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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