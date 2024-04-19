https://ria.ru/20240419/mishustin-1941111880.html
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения - РИА Новости, 19.04.2024
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:25
2024-04-19T10:25
2024-04-19T17:40
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545074_0:0:3189:1794_1920x0_80_0_0_07ee71646671bd5853fc84d60e5eefea.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу РФ до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, сообщает кабмин. "Помимо разработки комплекса мер по развитию отечественных компетенций, Минпромторгу предстоит до 4 сентября актуализировать стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года с учетом анализа рынков судостроения и трендов их развития", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568109.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937545074_460:0:3189:2047_1920x0_80_0_0_814792716383c90b2b725ffa35e20422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин поручил обновить стратегию развития судостроения
Мишустин поручил до 4 сентября обновить стратегию развития судостроения