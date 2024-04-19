https://ria.ru/20240419/mishustin-1940961979.html
Сокращен срок предоставления лекарств детям с орфанными заболеваниями
Сокращен срок предоставления лекарств детям с орфанными заболеваниями - РИА Новости, 19.04.2024
Сокращен срок предоставления лекарств детям с орфанными заболеваниями
Дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарства из резерва фонда "Круг добра", срок предоставления медикаментов сократится с 24 дней до 6,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:23
2024-04-19T09:23
2024-04-19T10:08
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарства из резерва фонда "Круг добра", срок предоставления медикаментов сократится с 24 дней до 6, сообщается на сайте кабмина. "Дети с орфанными заболеваниями смогут более оперативно получать лекарственные препараты из резерва фонда "Круг добра". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Решение позволит незамедлительно передавать лекарства из зарезервированного запаса фонда в медицинские организации после постановки диагноза ребенку. В общей сложности процедура предоставления лекарства с момента подачи заявки в фонд и до получения препарата сократится с 24 до 6 рабочих дней. Фонд "Круг добра" был создан в 2021 и получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.
https://ria.ru/20231011/lechenie-1901933253.html
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общество, михаил мишустин
Общество, Михаил Мишустин
Сокращен срок предоставления лекарств детям с орфанными заболеваниями
Мишустин: дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарства
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарства из резерва фонда "Круг добра", срок предоставления медикаментов сократится с 24 дней до 6, сообщается на сайте кабмина.
«
"Дети с орфанными заболеваниями смогут более оперативно получать лекарственные препараты из резерва фонда "Круг добра". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Решение позволит незамедлительно передавать лекарства из зарезервированного запаса фонда в медицинские организации после постановки диагноза ребенку. В общей сложности процедура предоставления лекарства с момента подачи заявки в фонд и до получения препарата сократится с 24 до 6 рабочих дней.
Фонд "Круг добра" был создан в 2021 и получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.