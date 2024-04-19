https://ria.ru/20240419/mishustin-1940961979.html

Сокращен срок предоставления лекарств детям с орфанными заболеваниями

Сокращен срок предоставления лекарств детям с орфанными заболеваниями - РИА Новости, 19.04.2024

Сокращен срок предоставления лекарств детям с орфанными заболеваниями

Дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарства из резерва фонда "Круг добра", срок предоставления медикаментов сократится с 24 дней до 6,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:23

2024-04-19T09:23

2024-04-19T10:08

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дети с орфанными заболеваниями смогут быстрее получать лекарства из резерва фонда "Круг добра", срок предоставления медикаментов сократится с 24 дней до 6, сообщается на сайте кабмина. "Дети с орфанными заболеваниями смогут более оперативно получать лекарственные препараты из резерва фонда "Круг добра". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Решение позволит незамедлительно передавать лекарства из зарезервированного запаса фонда в медицинские организации после постановки диагноза ребенку. В общей сложности процедура предоставления лекарства с момента подачи заявки в фонд и до получения препарата сократится с 24 до 6 рабочих дней. Фонд "Круг добра" был создан в 2021 и получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

https://ria.ru/20231011/lechenie-1901933253.html

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общество, михаил мишустин