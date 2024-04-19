https://ria.ru/20240419/minoborony-1941073682.html

Российские военные отразили 11 контратак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили 11 контратак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.04.2024

Российские военные отразили 11 контратак ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении российские военные отразили 11 контратак, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:31

2024-04-19T15:31

2024-04-19T15:52

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На Купянском направлении российские военные отразили 11 контратак, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены 11 контратак формирований 3-й штурмовой, 21-й, 63-ймеханизированных бригад ВСУ, 12-йбригады спецназначения нацгвардии и 125-йбригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 380 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США, а также уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав")", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240419/pozitsii-1941014712.html

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россия, вооруженные силы украины