https://ria.ru/20240419/minoborony-1941073682.html
Российские военные отразили 11 контратак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили 11 контратак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 19.04.2024
Российские военные отразили 11 контратак ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении российские военные отразили 11 контратак, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:31
2024-04-19T15:31
2024-04-19T15:52
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На Купянском направлении российские военные отразили 11 контратак, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены 11 контратак формирований 3-й штурмовой, 21-й, 63-ймеханизированных бригад ВСУ, 12-йбригады спецназначения нацгвардии и 125-йбригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили более 380 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США, а также уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав")", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили 11 контратак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: военные отразили 11 контратак ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. На Купянском направлении российские военные отразили 11 контратак, сообщили в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение живой силе и технике 12 бригад вооруженных сил и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Загоруйковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены 11 контратак формирований 3-й штурмовой, 21-й, 63-ймеханизированных бригад ВСУ, 12-йбригады спецназначения нацгвардии и 125-йбригады теробороны в районах населенных пунктов Червоная диброва Луганской Народной Республики, Торское и Терны Донецкой Народной Республики.
«
"Потери противника составили более 380 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 18 орудий полевой артиллерии, включая три самоходные артиллерийские установки M109 Paladin производства США, а также уничтожены шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы ("Нота" и "Анклав")", - сказали в ведомстве.