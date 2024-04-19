https://ria.ru/20240419/migranty-1941130366.html

В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников

В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников - РИА Новости, 19.04.2024

В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников

Суд арестовал мужчину, участвовавшего в составе организованной группы, которая заселяла иностранных граждан в квартиры на севере Москвы, владельцы которых... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:54

2024-04-19T18:54

2024-04-19T21:00

происшествия

жилье

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, участвовавшего в составе организованной группы, которая заселяла иностранных граждан в квартиры на севере Москвы, владельцы которых скончались, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК.По данным следствия, до сентября 2023 года фигурант ради денег вместе с соучастниками организовали канал незаконной миграции на севере Москвы: они заселяли иностранных граждан в квартиры, собственники которых скончались."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.На сегодняшний день 33-летнего фигуранта арестовали по ходатайству следователей, у него дома и на работе прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, "указывающие на его причастность к преступлениям".Следователи устанавливают всех участников организованной преступной группы.

https://ria.ru/20240329/migranty-1936747421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)