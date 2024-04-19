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В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников - РИА Новости, 19.04.2024
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18:54 19.04.2024 (обновлено: 21:00 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/migranty-1941130366.html
В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников
В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников
Суд арестовал мужчину, участвовавшего в составе организованной группы, которая заселяла иностранных граждан в квартиры на севере Москвы, владельцы которых... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:54
2024-04-19T21:00
происшествия
жилье
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, участвовавшего в составе организованной группы, которая заселяла иностранных граждан в квартиры на севере Москвы, владельцы которых скончались, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК.По данным следствия, до сентября 2023 года фигурант ради денег вместе с соучастниками организовали канал незаконной миграции на севере Москвы: они заселяли иностранных граждан в квартиры, собственники которых скончались."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.На сегодняшний день 33-летнего фигуранта арестовали по ходатайству следователей, у него дома и на работе прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, "указывающие на его причастность к преступлениям".Следователи устанавливают всех участников организованной преступной группы.
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происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников

Суд арестовал участника банды, заселявшего нелегалов в квартиры умерших в Москве

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, участвовавшего в составе организованной группы, которая заселяла иностранных граждан в квартиры на севере Москвы, владельцы которых скончались, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК.
По данным следствия, до сентября 2023 года фигурант ради денег вместе с соучастниками организовали канал незаконной миграции на севере Москвы: они заселяли иностранных граждан в квартиры, собственники которых скончались.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день 33-летнего фигуранта арестовали по ходатайству следователей, у него дома и на работе прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, "указывающие на его причастность к преступлениям".
Следователи устанавливают всех участников организованной преступной группы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Москве завершили расследование фиктивной постановки мигрантов на учет
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ПроисшествияЖильеМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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