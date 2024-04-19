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В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников
В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников
Суд арестовал мужчину, участвовавшего в составе организованной группы, которая заселяла иностранных граждан в квартиры на севере Москвы, владельцы которых... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:54
2024-04-19T18:54
2024-04-19T21:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, участвовавшего в составе организованной группы, которая заселяла иностранных граждан в квартиры на севере Москвы, владельцы которых скончались, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК.По данным следствия, до сентября 2023 года фигурант ради денег вместе с соучастниками организовали канал незаконной миграции на севере Москвы: они заселяли иностранных граждан в квартиры, собственники которых скончались."Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении.На сегодняшний день 33-летнего фигуранта арестовали по ходатайству следователей, у него дома и на работе прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, "указывающие на его причастность к преступлениям".Следователи устанавливают всех участников организованной преступной группы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, жилье, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, заселявшего нелегалов в квартиры покойников
Суд арестовал участника банды, заселявшего нелегалов в квартиры умерших в Москве