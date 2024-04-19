https://ria.ru/20240419/migrant-1941124205.html

В Москве мигрант попытался сбросить школьника с третьего этажа

В Москве мигрант попытался сбросить школьника с третьего этажа - РИА Новости, 19.04.2024

В Москве мигрант попытался сбросить школьника с третьего этажа

Мигрант из Узбекистана напал в подъезде жилого дома в Москве на восьмиклассника, он схватил его за шею и пытался сбросить с третьего этажа, сообщил СК РФ в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:21

2024-04-19T18:21

2024-04-19T18:21

происшествия

россия

узбекистан

москва

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мигрант из Узбекистана напал в подъезде жилого дома в Москве на восьмиклассника, он схватил его за шею и пытался сбросить с третьего этажа, сообщил СК РФ в Telegram-канале. "В социальных медиа сообщается, что в Москве 36-летний гражданин Республики Узбекистан напал в подъезде многоквартирного дома на восьмиклассника и, схватив за шею, попытался столкнуть его из окна третьего этажа. Мальчику удалось вырваться и убежать", - говорится в сообщении ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

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узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, узбекистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)