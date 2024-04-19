https://ria.ru/20240419/migrant-1941124205.html
В Москве мигрант попытался сбросить школьника с третьего этажа
В Москве мигрант попытался сбросить школьника с третьего этажа - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве мигрант попытался сбросить школьника с третьего этажа
Мигрант из Узбекистана напал в подъезде жилого дома в Москве на восьмиклассника, он схватил его за шею и пытался сбросить с третьего этажа, сообщил СК РФ в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:21
2024-04-19T18:21
2024-04-19T18:21
происшествия
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узбекистан
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мигрант из Узбекистана напал в подъезде жилого дома в Москве на восьмиклассника, он схватил его за шею и пытался сбросить с третьего этажа, сообщил СК РФ в Telegram-канале. "В социальных медиа сообщается, что в Москве 36-летний гражданин Республики Узбекистан напал в подъезде многоквартирного дома на восьмиклассника и, схватив за шею, попытался столкнуть его из окна третьего этажа. Мальчику удалось вырваться и убежать", - говорится в сообщении ведомства. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, узбекистан, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Узбекистан, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мигрант попытался сбросить школьника с третьего этажа
В Москве приезжий из Узбекистана попытался выкинуть школьника с третьего этажа