Бряцание оружием только ослабит положение ЕС, заявили в МИД
МИД: бряцание оружием только ослабит положение ЕС в многополярном мире
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
"За прошедшие пять лет Евросоюз деградировал... Если в 2019 году в Евросоюзе еще кто-то всерьез рассуждал о возможности достижения "стратегической автономии", то сегодня можно констатировать, что ЕС прошел противоположный путь, полностью утратив политическую субъектность и превратившись в "заморскую территорию США". Десятого января 2023 года в декларации ЕС - НАТО было прямо закреплено подчиненное положение Евросоюза", - заявила Захарова.
По оценке официального представителя МИД РФ, "больше всего от безрассудных амбиций нынешних лидеров Евросоюза пострадала безопасность".
"Результатом воцарившейся в брюссельском евроквартале конфронтационной логики, попыток свалить собственные стратегические ошибки в политике и экономике на Россию, Китай, Иран и другие суверенные страны стала критическая эскалация напряженности в Европе и в мире в целом. В какой бы регион Евросоюз ни влезал со своими конъюнктурными инициативами, везде это приводило к обострению и кровопролитию. Это связано с тем, что истинной целью есовцев является не устойчивое развитие, а получение односторонних политических и экономических выгод", - заявила она.
"Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и "правилам" Запада", - резюмировала Захарова.