https://ria.ru/20240419/mid-1941109186.html

Бряцание оружием только ослабит положение ЕС, заявили в МИД

Бряцание оружием только ослабит положение ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2024

Бряцание оружием только ослабит положение ЕС, заявили в МИД

Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:33

2024-04-19T17:33

2024-04-19T17:42

россия

евросоюз

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ."За прошедшие пять лет Евросоюз деградировал... Если в 2019 году в Евросоюзе еще кто-то всерьез рассуждал о возможности достижения "стратегической автономии", то сегодня можно констатировать, что ЕС прошел противоположный путь, полностью утратив политическую субъектность и превратившись в "заморскую территорию США". Десятого января 2023 года в декларации ЕС - НАТО было прямо закреплено подчиненное положение Евросоюза", - заявила Захарова.По оценке официального представителя МИД РФ, "больше всего от безрассудных амбиций нынешних лидеров Евросоюза пострадала безопасность"."Результатом воцарившейся в брюссельском евроквартале конфронтационной логики, попыток свалить собственные стратегические ошибки в политике и экономике на Россию, Китай, Иран и другие суверенные страны стала критическая эскалация напряженности в Европе и в мире в целом. В какой бы регион Евросоюз ни влезал со своими конъюнктурными инициативами, везде это приводило к обострению и кровопролитию. Это связано с тем, что истинной целью есовцев является не устойчивое развитие, а получение односторонних политических и экономических выгод", - заявила она."Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и "правилам" Запада", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20240419/evrosoyuz-1941039268.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940993577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)