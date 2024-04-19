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Бряцание оружием только ослабит положение ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2024
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17:33 19.04.2024 (обновлено: 17:42 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mid-1941109186.html
Бряцание оружием только ослабит положение ЕС, заявили в МИД
Бряцание оружием только ослабит положение ЕС, заявили в МИД - РИА Новости, 19.04.2024
Бряцание оружием только ослабит положение ЕС, заявили в МИД
Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:33
2024-04-19T17:42
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ."За прошедшие пять лет Евросоюз деградировал... Если в 2019 году в Евросоюзе еще кто-то всерьез рассуждал о возможности достижения "стратегической автономии", то сегодня можно констатировать, что ЕС прошел противоположный путь, полностью утратив политическую субъектность и превратившись в "заморскую территорию США". Десятого января 2023 года в декларации ЕС - НАТО было прямо закреплено подчиненное положение Евросоюза", - заявила Захарова.По оценке официального представителя МИД РФ, "больше всего от безрассудных амбиций нынешних лидеров Евросоюза пострадала безопасность"."Результатом воцарившейся в брюссельском евроквартале конфронтационной логики, попыток свалить собственные стратегические ошибки в политике и экономике на Россию, Китай, Иран и другие суверенные страны стала критическая эскалация напряженности в Европе и в мире в целом. В какой бы регион Евросоюз ни влезал со своими конъюнктурными инициативами, везде это приводило к обострению и кровопролитию. Это связано с тем, что истинной целью есовцев является не устойчивое развитие, а получение односторонних политических и экономических выгод", - заявила она."Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и "правилам" Запада", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20240419/evrosoyuz-1941039268.html
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россия, евросоюз, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Евросоюз, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Бряцание оружием только ослабит положение ЕС, заявили в МИД

МИД: бряцание оружием только ослабит положение ЕС в многополярном мире

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
"За прошедшие пять лет Евросоюз деградировал... Если в 2019 году в Евросоюзе еще кто-то всерьез рассуждал о возможности достижения "стратегической автономии", то сегодня можно констатировать, что ЕС прошел противоположный путь, полностью утратив политическую субъектность и превратившись в "заморскую территорию США". Десятого января 2023 года в декларации ЕС - НАТО было прямо закреплено подчиненное положение Евросоюза", - заявила Захарова.
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По оценке официального представителя МИД РФ, "больше всего от безрассудных амбиций нынешних лидеров Евросоюза пострадала безопасность".
"Результатом воцарившейся в брюссельском евроквартале конфронтационной логики, попыток свалить собственные стратегические ошибки в политике и экономике на Россию, Китай, Иран и другие суверенные страны стала критическая эскалация напряженности в Европе и в мире в целом. В какой бы регион Евросоюз ни влезал со своими конъюнктурными инициативами, везде это приводило к обострению и кровопролитию. Это связано с тем, что истинной целью есовцев является не устойчивое развитие, а получение односторонних политических и экономических выгод", - заявила она.
"Дальнейшая форсированная милитаризация ЕС и "бряцание оружием" только ослабят его положение в многополярном мире, который приходит на смену диктату и "правилам" Запада", - резюмировала Захарова.
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