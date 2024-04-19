https://ria.ru/20240419/medvedev-1940965164.html

Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024

Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:31

2024-04-19T09:31

2024-04-19T11:21

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россия

владимир зеленский

дмитрий медведев

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" — написал Медведев.Накануне Служба безопасности Украины заявила, что в Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. По утверждению СБУ, он передавал информацию о мерах безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, что якобы должно было помочь в покушении на украинского президента во время его визита.Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, заявила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации "покушения".

https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940368465.html

https://ria.ru/20240418/zelenskiy-1940736840.html

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польша, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, в мире