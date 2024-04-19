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Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024
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09:31 19.04.2024 (обновлено: 11:21 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/medvedev-1940965164.html
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского
Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:31
2024-04-19T11:21
польша
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" — написал Медведев.Накануне Служба безопасности Украины заявила, что в Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. По утверждению СБУ, он передавал информацию о мерах безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, что якобы должно было помочь в покушении на украинского президента во время его визита.Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, заявила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации "покушения".
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940368465.html
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польша, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, в мире
Польша, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Зеленского

Медведев: вероятно, на Западе приняли решение о ликвидации Зеленского

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сообщения о подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского в Польше могут быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации, написал в своем телеграм-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Покушение на главного бандеровца в Польше? А вот это уже действительно серьезно. У наркотического клоуна есть основания всполошиться не на шутку. Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!" — написал Медведев.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Что может случиться?" Зеленский сделал заявление о конфликте с Россией
16 апреля, 13:59
Накануне Служба безопасности Украины заявила, что в Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского. По утверждению СБУ, он передавал информацию о мерах безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка, что якобы должно было помочь в покушении на украинского президента во время его визита.
Национальная прокуратура Польши, в свою очередь, заявила, что задержан польский гражданин Павел К., которому предъявили обвинения в согласии сотрудничать с якобы российской разведкой. При этом ведомство не привело никаких подтверждений, что сбор информации проводился именно для организации "покушения".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Заблуждаешься": в Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине
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