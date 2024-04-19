https://ria.ru/20240419/mchs-1940934536.html

Москвичей предупредили о шквалистом ветре в ближайшие дни

Москвичей предупредили о шквалистом ветре в ближайшие дни - РИА Новости, 19.04.2024

Москвичей предупредили о шквалистом ветре в ближайшие дни

Усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду ожидается в Москве в период с 19 по 20 апреля, сообщает столичный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T02:55

2024-04-19T02:55

2024-04-19T03:05

общество

москва

евгений тишковец

экология в россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду ожидается в Москве в период с 19 по 20 апреля, сообщает столичный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. Ранее в четверг гидрометцентр объявлял "желтый" уровень погодной опасности в пятницу в Москве и области из-за ветра. Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву в пятницу, порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По данным Метеобюро Москвы, в период с 19 по 20 апреля 2024 года ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в Москве, связанные с усилением ветра с порывами 18-23 метра в секунду", - говорится в сообщении. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии