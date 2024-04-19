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Москвичей предупредили о шквалистом ветре в ближайшие дни - РИА Новости, 19.04.2024
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02:55 19.04.2024 (обновлено: 03:05 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mchs-1940934536.html
Москвичей предупредили о шквалистом ветре в ближайшие дни
Москвичей предупредили о шквалистом ветре в ближайшие дни - РИА Новости, 19.04.2024
Москвичей предупредили о шквалистом ветре в ближайшие дни
Усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду ожидается в Москве в период с 19 по 20 апреля, сообщает столичный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T02:55
2024-04-19T03:05
общество
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евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду ожидается в Москве в период с 19 по 20 апреля, сообщает столичный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. Ранее в четверг гидрометцентр объявлял "желтый" уровень погодной опасности в пятницу в Москве и области из-за ветра. Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву в пятницу, порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По данным Метеобюро Москвы, в период с 19 по 20 апреля 2024 года ожидаются неблагоприятные метеорологические явления в Москве, связанные с усилением ветра с порывами 18-23 метра в секунду", - говорится в сообщении. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html
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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России
Москвичей предупредили о шквалистом ветре в ближайшие дни

МЧС: в Москве в период с 19 по 20 апреля ожидается усиление ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду ожидается в Москве в период с 19 по 20 апреля, сообщает столичный центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.
Ранее в четверг гидрометцентр объявлял "желтый" уровень погодной опасности в пятницу в Москве и области из-за ветра. Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что девятибалльный шторм атакует Центральную Россию и Москву в пятницу, порывы ветра местами могут достигать до 25 метров в секунду.
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В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.
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