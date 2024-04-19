https://ria.ru/20240419/mask-1941052942.html

Маск обвинил Вашингтон в нанесении удара по "деньгам" США в Иране

Маск обвинил Вашингтон в нанесении удара по "деньгам" США в Иране - РИА Новости, 19.04.2024

Маск обвинил Вашингтон в нанесении удара по "деньгам" США в Иране

Американскую помощь Израилю использовали для удара по "деньгам" США в Иране, считает американский предприниматель Илон Маск в социальной сети. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:22

2024-04-19T14:22

2024-04-19T14:23

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иран

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илон маск

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американскую помощь Израилю использовали для удара по "деньгам" США в Иране, считает американский предприниматель Илон Маск в социальной сети. На своей странице в социальной сети Х Маск отреагировал на сообщение о том, что ВВС Израиля вероятно нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, на территории которой базируются истребители F-14 американского производства. "Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х. Ранее стало известно, что подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.

https://ria.ru/20240419/mask-1940944104.html

https://ria.ru/20231028/mask-1905821802.html

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в мире, израиль, иран, сша, илон маск, обострение ситуации между ираном и израилем