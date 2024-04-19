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Маск обвинил Вашингтон в нанесении удара по "деньгам" США в Иране - РИА Новости, 19.04.2024
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14:22 19.04.2024 (обновлено: 14:23 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/mask-1941052942.html
Маск обвинил Вашингтон в нанесении удара по "деньгам" США в Иране
Маск обвинил Вашингтон в нанесении удара по "деньгам" США в Иране - РИА Новости, 19.04.2024
Маск обвинил Вашингтон в нанесении удара по "деньгам" США в Иране
Американскую помощь Израилю использовали для удара по "деньгам" США в Иране, считает американский предприниматель Илон Маск в социальной сети. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:22
2024-04-19T14:23
в мире
израиль
иран
сша
илон маск
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американскую помощь Израилю использовали для удара по "деньгам" США в Иране, считает американский предприниматель Илон Маск в социальной сети. На своей странице в социальной сети Х Маск отреагировал на сообщение о том, что ВВС Израиля вероятно нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, на территории которой базируются истребители F-14 американского производства. "Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х. Ранее стало известно, что подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
https://ria.ru/20240419/mask-1940944104.html
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в мире, израиль, иран, сша, илон маск, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, Илон Маск, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Маск обвинил Вашингтон в нанесении удара по "деньгам" США в Иране

Маск: Вашингтон использовал помощь Израиля для удара по "деньгам" США в Иране

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американскую помощь Израилю использовали для удара по "деньгам" США в Иране, считает американский предприниматель Илон Маск в социальной сети.
На своей странице в социальной сети Х Маск отреагировал на сообщение о том, что ВВС Израиля вероятно нанесли удар по восьмой авиабазе ВВС Ирана, на территории которой базируются истребители F-14 американского производства.
Звено истребителей F-16l Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Маск едко прокомментировал удар Израиля по Ирану
Вчера, 06:22
«
"Доллары наших налогоплательщиков каким-то образом взрывают доллары наших налогоплательщиков", - написал Маск на своей странице в социальной сети Х.
Ранее стало известно, что подготовленный в палате представителей США законопроект предполагает выделение из бюджета США 26,38 миллиарда долларов на поддержку Израиля в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. Три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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