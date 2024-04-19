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Маск едко прокомментировал удар Израиля по Ирану

Маск едко прокомментировал удар Израиля по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024

Маск едко прокомментировал удар Израиля по Ирану

Миллиардер Илон Маск иронично прокомментировал сообщения об ударе Израиля по Ирану, вспомнив в этом контексте американских налогоплательщиков. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:22

2024-04-19T06:22

2024-04-19T06:24

в мире

иран

израиль

исфахан

илон маск

министерство обороны сша

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Миллиардер Илон Маск иронично прокомментировал сообщения об ударе Израиля по Ирану, вспомнив в этом контексте американских налогоплательщиков.Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. Иранские СМИ сообщали о взрывах в районе аэропорта города Исфахан. По данным агентства Fars, взрыв прогремел недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, там сработали системы ПВО. Власти страны отменили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.Один из пользователей принадлежащей Маску соцсети X опубликовал пост, в котором предположил, что 8-я база ВВС Ирана была возможной целью израильской атаки, отметив, что на ней базируются истребители F-14 Tomcat, которые США передали в 1970-е годы режиму шаха."Каким-то образом наши налоговые доллары взрывают наши же налоговые доллары", — написал с иронией Маск в комментарии под сообщением.По информации агентства Блумберг, США были уведомлены об атаке заранее. Пентагон на данный момент не располагает комментарием касательно сообщений об ударе Израиля по территории Ирана, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

https://ria.ru/20231029/medvedev-1905999271.html

иран

израиль

исфахан

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в мире, иран, израиль, исфахан, илон маск, министерство обороны сша, обострение ситуации между ираном и израилем