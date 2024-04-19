Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ
© Фото : пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"Автомобили скорой помощи, переданные из Тюмени в зону СВО
© Фото : пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Тюменцы отправили в зону специальной военной операции шесть автомобилей, в том числе пять машин скорой помощи для доставки раненых в госпитали, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия".
"Сегодня благодаря поддержке правительства Тюменской области в зону спецоперации отправляются автомобили скорой помощи, их доставят на Херсонское и Авдеевское направления, а также в Лисичанск. Они будут помогать нашим ребятам добираться с передовой до госпиталей. Машины поставляются по запросам бойцов тюменских подразделений", – рассказала руководитель регисполкома "Единой России", председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова.
Машины скорой помощи оснащены кислородным оборудованием, дополнительными средствами реанимации, поддержания состояния раненных до момента доставки в госпиталь, уточнил специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко. Доставку "скорых" осуществит тюменская организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.
Вместе с автомобилями тюменцы передали землякам посылки с окопными свечами, маскировочные сети, медикаменты, чай, кофе, сладости и средства личной гигиены.