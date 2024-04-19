https://ria.ru/20240419/mashiny-1941142841.html

Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ

Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ - РИА Новости, 19.04.2024

Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ

Тюменцы отправили в зону специальной военной операции шесть автомобилей, в том числе пять машин скорой помощи для доставки раненых в госпитали, сообщили в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T20:07

2024-04-19T20:07

2024-04-19T20:07

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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Тюменцы отправили в зону специальной военной операции шесть автомобилей, в том числе пять машин скорой помощи для доставки раненых в госпитали, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия". "Сегодня благодаря поддержке правительства Тюменской области в зону спецоперации отправляются автомобили скорой помощи, их доставят на Херсонское и Авдеевское направления, а также в Лисичанск. Они будут помогать нашим ребятам добираться с передовой до госпиталей. Машины поставляются по запросам бойцов тюменских подразделений", – рассказала руководитель регисполкома "Единой России", председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова. Машины скорой помощи оснащены кислородным оборудованием, дополнительными средствами реанимации, поддержания состояния раненных до момента доставки в госпиталь, уточнил специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко. Доставку "скорых" осуществит тюменская организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко. Вместе с автомобилями тюменцы передали землякам посылки с окопными свечами, маскировочные сети, медикаменты, чай, кофе, сладости и средства личной гигиены.

https://ria.ru/20240419/kvadrotsikly-1941016217.html

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Алёна Пава

тюменская область, лисичанск, единая россия, офицеры россии, сво, благотворительность, гуманитарная помощь