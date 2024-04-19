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Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ - РИА Новости, 19.04.2024
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20:07 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/mashiny-1941142841.html
Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ
Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ - РИА Новости, 19.04.2024
Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ
Тюменцы отправили в зону специальной военной операции шесть автомобилей, в том числе пять машин скорой помощи для доставки раненых в госпитали, сообщили в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:07
2024-04-19T20:07
надежные люди
тюменская область
лисичанск
единая россия
офицеры россии
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
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ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Тюменцы отправили в зону специальной военной операции шесть автомобилей, в том числе пять машин скорой помощи для доставки раненых в госпитали, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия". "Сегодня благодаря поддержке правительства Тюменской области в зону спецоперации отправляются автомобили скорой помощи, их доставят на Херсонское и Авдеевское направления, а также в Лисичанск. Они будут помогать нашим ребятам добираться с передовой до госпиталей. Машины поставляются по запросам бойцов тюменских подразделений", – рассказала руководитель регисполкома "Единой России", председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова. Машины скорой помощи оснащены кислородным оборудованием, дополнительными средствами реанимации, поддержания состояния раненных до момента доставки в госпиталь, уточнил специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко. Доставку "скорых" осуществит тюменская организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко. Вместе с автомобилями тюменцы передали землякам посылки с окопными свечами, маскировочные сети, медикаменты, чай, кофе, сладости и средства личной гигиены.
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тюменская область, лисичанск, единая россия, офицеры россии, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Тюменская область, Лисичанск, Единая Россия, Офицеры России, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Тюменская область отправила в зону СВО машины скорой помощи и УАЗ

© Фото : пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"Автомобили скорой помощи, переданные из Тюмени в зону СВО
Автомобили скорой помощи, переданные из Тюмени в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Тюменцы отправили в зону специальной военной операции шесть автомобилей, в том числе пять машин скорой помощи для доставки раненых в госпитали, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия".
"Сегодня благодаря поддержке правительства Тюменской области в зону спецоперации отправляются автомобили скорой помощи, их доставят на Херсонское и Авдеевское направления, а также в Лисичанск. Они будут помогать нашим ребятам добираться с передовой до госпиталей. Машины поставляются по запросам бойцов тюменских подразделений", – рассказала руководитель регисполкома "Единой России", председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова.
Машины скорой помощи оснащены кислородным оборудованием, дополнительными средствами реанимации, поддержания состояния раненных до момента доставки в госпиталь, уточнил специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко. Доставку "скорых" осуществит тюменская организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.
Вместе с автомобилями тюменцы передали землякам посылки с окопными свечами, маскировочные сети, медикаменты, чай, кофе, сладости и средства личной гигиены.
Шесть квадроциклов и посылки из дома доставили участникам СВО из Магаданской области
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Надежные людиТюменская областьЛисичанскЕдиная РоссияОфицеры РоссииСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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