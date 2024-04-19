https://ria.ru/20240419/marinetraffic-1940999150.html

Активное судоходство в заливах близ Ирана продолжается

Активное судоходство в заливах близ Ирана продолжается - РИА Новости, 19.04.2024

Активное судоходство в заливах близ Ирана продолжается

Активное судоходство в акваториях Персидского и Оманского заливов продолжается на фоне предупредительной атаки Израиля по Ирану, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:40

2024-04-19T11:40

2024-04-19T11:40

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Активное судоходство в акваториях Персидского и Оманского заливов продолжается на фоне предупредительной атаки Израиля по Ирану, выяснило РИА Новости, изучив данные сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. Около 400 судов продолжают курсировать в заливах. Большую часть из них составляет танкерный флот. В Иране есть крупные порты в Персидском заливе, через которые осуществляется международная торговля. Кроме того, страны в регионе залива обладают значительными запасами нефти и газа, через водное пространство осуществляются крупные перевозки углеводородов. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940978456.html

https://ria.ru/20240419/udar-1940938111.html

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в мире, цены на нефть, иран, исфахан, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем