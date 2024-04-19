https://ria.ru/20240419/mansur-1940932614.html

Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН

Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН - РИА Новости, 19.04.2024

Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН

Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации, заявил на заседании Совбеза постоянный... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T01:50

2024-04-19T01:50

2024-04-19T01:50

в мире

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сша

швейцария

рияд мансур

оон

генеральная ассамблея оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 19 апр – РИА Новости. Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации, заявил на заседании Совбеза постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально", - сказал Мансур. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

https://ria.ru/20240419/polyanskiy-1940932117.html

https://ria.ru/20240419/nebenzya-1940928542.html

палестина

сша

швейцария

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в мире, палестина, сша, швейцария, рияд мансур, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году