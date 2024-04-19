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Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН - РИА Новости, 19.04.2024
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01:50 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/mansur-1940932614.html
Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН
Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН - РИА Новости, 19.04.2024
Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН
Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации, заявил на заседании Совбеза постоянный... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T01:50
2024-04-19T01:50
в мире
палестина
сша
швейцария
рияд мансур
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации, заявил на заседании Совбеза постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально", - сказал Мансур. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
https://ria.ru/20240419/polyanskiy-1940932117.html
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в мире, палестина, сша, швейцария, рияд мансур, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, Швейцария, Рияд Мансур, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН

Постпред Палестины Мансур: страна не отступит, несмотря на блокировку резолюции

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 апр – РИА Новости. Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации, заявил на заседании Совбеза постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
США при объяснении вето в СБ ООН выглядели жалкими, рассказал Полянский
01:32
"Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально", - сказал Мансур.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя прокомментировал вето США на предложение принять Палестину в ООН
00:33
 
В миреПалестинаСШАШвейцарияРияд МансурООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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