https://ria.ru/20240419/mansur-1940932614.html
Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН
Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН - РИА Новости, 19.04.2024
Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН
Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации, заявил на заседании Совбеза постоянный... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T01:50
2024-04-19T01:50
2024-04-19T01:50
в мире
палестина
сша
швейцария
рияд мансур
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904247725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6ecf3ea3d96ab090c8adc6833d54f2e.jpg
ООН, 19 апр – РИА Новости. Палестина не отступит, несмотря на блокировку в СБ ООН резолюции с рекомендацией принять ее в состав организации, заявил на заседании Совбеза постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломает нашу волю и не победит наше стремление. Мы не отступим от наших усилий. Государство Палестина неизбежно, оно реально", - сказал Мансур. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
https://ria.ru/20240419/polyanskiy-1940932117.html
https://ria.ru/20240419/nebenzya-1940928542.html
палестина
сша
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904247725_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_67dd460e868c3863b8f50a39bc03fa44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, сша, швейцария, рияд мансур, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, США, Швейцария, Рияд Мансур, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Постпред Палестины выступил с заявлением после вето на резолюцию в СБ ООН
Постпред Палестины Мансур: страна не отступит, несмотря на блокировку резолюции