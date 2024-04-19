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"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского
"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024
"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский может принять попытку побега из страны после полного краха украинской армии, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:10
2024-04-19T13:10
2024-04-19T13:10
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может принять попытку побега из страны после полного краха украинской армии, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я предполагаю, что Зеленский сядет в самолет и улетит. Иначе, я думаю, у него есть все шансы оказаться под расстрелом, организованным, вероятно, своими же людьми", — предположил он.Макгрегор также отметил, что украинская армия находится на грани краха, поскольку ей уже нечем воевать. После поражения ВСУ, добавил он, Россия будет решать, в каком виде останется Украина.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского
Полковник Макгрегор: Зеленский попытается сбежать из Украины после разгрома ВСУ