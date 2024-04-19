https://ria.ru/20240419/makgregor-1941030982.html

"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского

"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского - РИА Новости, 19.04.2024

"У него есть шанс": в США заговорили о неожиданном плане Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может принять попытку побега из страны после полного краха украинской армии, заявил бывший советник главы Пентагона... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:10

2024-04-19T13:10

2024-04-19T13:10

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может принять попытку побега из страны после полного краха украинской армии, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я предполагаю, что Зеленский сядет в самолет и улетит. Иначе, я думаю, у него есть все шансы оказаться под расстрелом, организованным, вероятно, своими же людьми", — предположил он.Макгрегор также отметил, что украинская армия находится на грани краха, поскольку ей уже нечем воевать. После поражения ВСУ, добавил он, Россия будет решать, в каком виде останется Украина.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html

https://ria.ru/20240419/pozitsii-1941014712.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, евросоюз