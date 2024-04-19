https://ria.ru/20240419/lysak-1940951438.html

В Днепропетровске заявили о повреждении двух инфраструктурных объектов

В Днепропетровске заявили о повреждении двух инфраструктурных объектов - РИА Новости, 19.04.2024

В Днепропетровске заявили о повреждении двух инфраструктурных объектов

Два инфраструктурных объекта повреждены в Днепропетровске на Украине, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:59

2024-04-19T07:59

2024-04-19T11:08

специальная военная операция на украине

днепропетровск

в мире

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917747659_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6b91e18872a4ecdaee591cc2320a865e.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Два инфраструктурных объекта повреждены в Днепропетровске на Украине, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак. Лысак ранее в пятницу сообщал о повреждении инфраструктурного объекта в Криворожском районе региона. "В Днепропетровске… повреждены два инфраструктурных объекта", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240419/podpole-1940948124.html

https://ria.ru/20240419/podpole-1940948933.html

днепропетровск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровск, в мире, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины