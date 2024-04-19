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В Днепропетровске заявили о повреждении двух инфраструктурных объектов
В Днепропетровске заявили о повреждении двух инфраструктурных объектов - РИА Новости, 19.04.2024
В Днепропетровске заявили о повреждении двух инфраструктурных объектов
Два инфраструктурных объекта повреждены в Днепропетровске на Украине, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:59
2024-04-19T07:59
2024-04-19T11:08
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Два инфраструктурных объекта повреждены в Днепропетровске на Украине, сообщил в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак. Лысак ранее в пятницу сообщал о повреждении инфраструктурного объекта в Криворожском районе региона. "В Днепропетровске… повреждены два инфраструктурных объекта", - написал Лысак в своем Telegram-канале, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске заявили о повреждении двух инфраструктурных объектов
Глава ОВА Лысак: в Днепропетровске повреждены два инфраструктурных объекта