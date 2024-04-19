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В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 19.04.2024 (обновлено: 17:38 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/lnr-1941110540.html
В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 19.04.2024
В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В ЛНР пресечена деятельность ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:00
2024-04-19T17:38
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
львовская область
свидетели иеговы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В ЛНР пресечена деятельность ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "Управлением Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике пресечена экстремистская деятельность луганской ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области и координируется из США", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что силовики выявили общину "Свидетелей Иеговы"*, члены которой занимались сбором денег, изготавливали и распространяли листовки экстремистского содержания. "Следственным отделом управления в отношении координаторов запрещенного объединения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - сообщили в ведомстве. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
https://ria.ru/20240406/kareliya-1938210035.html
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, львовская область, свидетели иеговы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Львовская область, Свидетели Иеговы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*

ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы" вЛНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В ЛНР пресечена деятельность ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ.
"Управлением Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике пресечена экстремистская деятельность луганской ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области и координируется из США", - сообщили в ведомстве.
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В Карелии арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"*
6 апреля, 11:17
Уточняется, что силовики выявили общину "Свидетелей Иеговы"*, члены которой занимались сбором денег, изготавливали и распространяли листовки экстремистского содержания.
"Следственным отделом управления в отношении координаторов запрещенного объединения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - сообщили в ведомстве.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЛьвовская областьСвидетели ИеговыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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