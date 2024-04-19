https://ria.ru/20240419/lnr-1941110540.html
В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 19.04.2024
В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В ЛНР пресечена деятельность ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:00
2024-04-19T10:00
2024-04-19T17:38
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луганская народная республика
львовская область
свидетели иеговы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В ЛНР пресечена деятельность ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "Управлением Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике пресечена экстремистская деятельность луганской ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области и координируется из США", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что силовики выявили общину "Свидетелей Иеговы"*, члены которой занимались сбором денег, изготавливали и распространяли листовки экстремистского содержания. "Следственным отделом управления в отношении координаторов запрещенного объединения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - сообщили в ведомстве. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России
https://ria.ru/20240406/kareliya-1938210035.html
https://ria.ru/20240115/vsu-1921342483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, львовская область, свидетели иеговы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Львовская область, Свидетели Иеговы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*
ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы" вЛНР
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В ЛНР пресечена деятельность ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ.
"Управлением Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике пресечена экстремистская деятельность луганской ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области и координируется из США", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что силовики выявили общину "Свидетелей Иеговы"*, члены которой занимались сбором денег, изготавливали и распространяли листовки экстремистского содержания.
"Следственным отделом управления в отношении координаторов запрещенного объединения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - сообщили в ведомстве.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ
запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России