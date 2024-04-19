https://ria.ru/20240419/lnr-1941110540.html

В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 19.04.2024

В ЛНР пресекли деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В ЛНР пресечена деятельность ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:00

2024-04-19T10:00

2024-04-19T17:38

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

львовская область

свидетели иеговы

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. В ЛНР пресечена деятельность ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ РФ. "Управлением Федеральной службы безопасности России по Луганской Народной Республике пресечена экстремистская деятельность луганской ячейки религиозной организации "Украинский союз церквей "Свидетели Иеговы"*, управленческий центр которой расположен во Львовской области и координируется из США", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что силовики выявили общину "Свидетелей Иеговы"*, члены которой занимались сбором денег, изготавливали и распространяли листовки экстремистского содержания. "Следственным отделом управления в отношении координаторов запрещенного объединения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В настоящее время фигуранты задержаны. Ведется следствие", - сообщили в ведомстве. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России

https://ria.ru/20240406/kareliya-1938210035.html

https://ria.ru/20240115/vsu-1921342483.html

россия

луганская народная республика

львовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, луганская народная республика, львовская область, свидетели иеговы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)