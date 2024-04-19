https://ria.ru/20240419/litva-1940995806.html

В Литве начались учения под руководством вооруженных сил США

В Литве начались учения под руководством вооруженных сил США - РИА Новости, 19.04.2024

В Литве начались учения под руководством вооруженных сил США

В Литве начались учения по передислокации под руководством вооруженных сил США, в них примут участие 600 американских военных и 120 единиц колесной техники,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:25

2024-04-19T11:25

2024-04-19T11:43

в мире

литва

германия

сша

олаф шольц

ингрида шимоните

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940998713_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_086b40cc3d7d1008a4bf362b061937f5.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Литве начались учения по передислокации под руководством вооруженных сил США, в них примут участие 600 американских военных и 120 единиц колесной техники, перемещенные из Польши, сообщило командование литовской армии. "Учения "Удар меча" пройдут в Литве с 19 по 24 апреля, их осуществляют вооруженные силы США в центральной и восточной Европе с целью продемонстрировать способность быстро перебрасывать части сухопутных войск в другой регион, усиливать существующие подразделения сухопутных войск и достигать эффекта сдерживания", - говорится в сообщении на сайте литовской армии. Отмечается, что в учениях примут участие около 600 американских военных и 120 единиц колесной техники, передислоцированные из Польши, которые вместе с подразделениями сухопутных сил Литвы и дислоцированным там батальоном США проведут учебные стрельбы. Командование также сообщило, что с 23 апреля до конца мая в Литве пройдут масштабные учения бундесвера Grand Quadriga 2024, в рамках которых на литовские полигоны будут передислоцированы свыше 3 тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer. "Учения ориентированы на передислокацию двух дивизий из центральной Европы в восточную. Подразделения литовской армии вместе с немецкими частями будут участвовать в тренировках по планированию и проведению операций, а также оказывать поддержку принимающей стране", - говорится в сообщении. Как ранее сообщило литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.

https://ria.ru/20240305/ucheniya-1931191952.html

https://ria.ru/20240123/ucheniya-1922868452.html

литва

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, германия, сша, олаф шольц, ингрида шимоните, нато