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В Литве начались учения под руководством вооруженных сил США - РИА Новости, 19.04.2024
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11:25 19.04.2024 (обновлено: 11:43 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/litva-1940995806.html
В Литве начались учения под руководством вооруженных сил США
В Литве начались учения под руководством вооруженных сил США - РИА Новости, 19.04.2024
В Литве начались учения под руководством вооруженных сил США
В Литве начались учения по передислокации под руководством вооруженных сил США, в них примут участие 600 американских военных и 120 единиц колесной техники,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:25
2024-04-19T11:43
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Литве начались учения по передислокации под руководством вооруженных сил США, в них примут участие 600 американских военных и 120 единиц колесной техники, перемещенные из Польши, сообщило командование литовской армии. "Учения "Удар меча" пройдут в Литве с 19 по 24 апреля, их осуществляют вооруженные силы США в центральной и восточной Европе с целью продемонстрировать способность быстро перебрасывать части сухопутных войск в другой регион, усиливать существующие подразделения сухопутных войск и достигать эффекта сдерживания", - говорится в сообщении на сайте литовской армии. Отмечается, что в учениях примут участие около 600 американских военных и 120 единиц колесной техники, передислоцированные из Польши, которые вместе с подразделениями сухопутных сил Литвы и дислоцированным там батальоном США проведут учебные стрельбы. Командование также сообщило, что с 23 апреля до конца мая в Литве пройдут масштабные учения бундесвера Grand Quadriga 2024, в рамках которых на литовские полигоны будут передислоцированы свыше 3 тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer. "Учения ориентированы на передислокацию двух дивизий из центральной Европы в восточную. Подразделения литовской армии вместе с немецкими частями будут участвовать в тренировках по планированию и проведению операций, а также оказывать поддержку принимающей стране", - говорится в сообщении. Как ранее сообщило литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.
https://ria.ru/20240305/ucheniya-1931191952.html
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в мире, литва, германия, сша, олаф шольц, ингрида шимоните, нато
В мире, Литва, Германия, США, Олаф Шольц, Ингрида Шимоните, НАТО
В Литве начались учения под руководством вооруженных сил США

В Литве начались учения "Удар меча" по передислокации с участием военных США

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские десантники во время военных учений в Литве
Американские десантники во время военных учений в Литве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские десантники во время военных учений в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Литве начались учения по передислокации под руководством вооруженных сил США, в них примут участие 600 американских военных и 120 единиц колесной техники, перемещенные из Польши, сообщило командование литовской армии.
«
"Учения "Удар меча" пройдут в Литве с 19 по 24 апреля, их осуществляют вооруженные силы США в центральной и восточной Европе с целью продемонстрировать способность быстро перебрасывать части сухопутных войск в другой регион, усиливать существующие подразделения сухопутных войск и достигать эффекта сдерживания", - говорится в сообщении на сайте литовской армии.
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Отмечается, что в учениях примут участие около 600 американских военных и 120 единиц колесной техники, передислоцированные из Польши, которые вместе с подразделениями сухопутных сил Литвы и дислоцированным там батальоном США проведут учебные стрельбы.
Командование также сообщило, что с 23 апреля до конца мая в Литве пройдут масштабные учения бундесвера Grand Quadriga 2024, в рамках которых на литовские полигоны будут передислоцированы свыше 3 тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в том числе танки Leopard, БМП Puma и Boxer.
"Учения ориентированы на передислокацию двух дивизий из центральной Европы в восточную. Подразделения литовской армии вместе с немецкими частями будут участвовать в тренировках по планированию и проведению операций, а также оказывать поддержку принимающей стране", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщило литовское минобороны, Германия намерена разместить в Литве тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения. Это 203-й танковый батальон, который передислоцируют из земли Северный Рейн-Вестфалия, 122-й бронепехотный батальон из Баварии, а также многонациональный батальон, преобразованный из боевой группы передовых сил, находящейся сейчас в Литве.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из 5-6 тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.
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