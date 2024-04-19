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Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации - РИА Новости, 19.04.2024
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13:30 19.04.2024 (обновлено: 14:40 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941036691.html
Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации
Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации - РИА Новости, 19.04.2024
Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации
Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:30
2024-04-19T14:40
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россия
израиль
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
иран
сергей лавров
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"."Были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. Мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет", — сказал дипломат.Министр отметил, что все специалисты именно так и расценили ответ Ирана на удар Израиля по своему генконсульству в Дамаске в начале апреля."Таким же, надеюсь, что я не ошибаюсь, был очередной ответ на ответ, который Израиль осуществил по объектам в Исфахане", — добавил Лавров.Эскалация между Ираном и ИзраилемВ начале апреля Израиль ударил по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.Спустя две недели Тегеран нанес ответный удар по израильской территории. По данным Тель-Авива, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Израильские власти заявили, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет ответные меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть авиабаза в районе Исфахана. Как отметил бригадный генерал иранской армии Сияваш Михандуст, в городе не зафиксировали повреждений.МИД России призывал стороны конфликта к сдержанности.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
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353
60
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Лавров: Россия по дипломатическим каналам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации
Лавров: Россия по дипломатическим каналам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации
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в мире, россия, израиль, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024, иран, сергей лавров, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Россия, Израиль, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024, Иран, Сергей Лавров, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

Лавров: Иран не хочет эскалации, Россия рассчитывает, что и Израиль тоже

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
"Были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. Мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет", — сказал дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ
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Министр отметил, что все специалисты именно так и расценили ответ Ирана на удар Израиля по своему генконсульству в Дамаске в начале апреля.
"Таким же, надеюсь, что я не ошибаюсь, был очередной ответ на ответ, который Израиль осуществил по объектам в Исфахане", — добавил Лавров.
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Эскалация между Ираном и Израилем

В начале апреля Израиль ударил по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.
Спустя две недели Тегеран нанес ответный удар по израильской территории. По данным Тель-Авива, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Израильские власти заявили, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет ответные меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть авиабаза в районе Исфахана. Как отметил бригадный генерал иранской армии Сияваш Михандуст, в городе не зафиксировали повреждений.
МИД России призывал стороны конфликта к сдержанности.
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В миреРоссияИзраильИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024ИранСергей ЛавровОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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