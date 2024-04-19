https://ria.ru/20240419/lavrov-1941036691.html

Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации - РИА Новости, 19.04.2024

Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:30

2024-04-19T13:30

2024-04-19T14:40

в мире

россия

израиль

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

иран

сергей лавров

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941039957_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_013ba1408aa99056d35a3522e7278a8a.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия передала Израилю, что Иран не хочет эскалации, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"."Были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. Мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет", — сказал дипломат.Министр отметил, что все специалисты именно так и расценили ответ Ирана на удар Израиля по своему генконсульству в Дамаске в начале апреля."Таким же, надеюсь, что я не ошибаюсь, был очередной ответ на ответ, который Израиль осуществил по объектам в Исфахане", — добавил Лавров.Эскалация между Ираном и ИзраилемВ начале апреля Израиль ударил по генконсульству Ирана в Дамаске. По данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников.Спустя две недели Тегеран нанес ответный удар по израильской территории. По данным Тель-Авива, Иран запустил около 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Израильские власти заявили, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее. При этом если Израиль предпримет ответные меры, то следующая иранская операция будет масштабнее.По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам в Иране при помощи беспилотников. Возможной целью БПЛА могла быть авиабаза в районе Исфахана. Как отметил бригадный генерал иранской армии Сияваш Михандуст, в городе не зафиксировали повреждений.МИД России призывал стороны конфликта к сдержанности.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

https://ria.ru/20240418/ssha-1940697740.html

россия

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: Россия по дипломатическим каналам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации Лавров: Россия по дипломатическим каналам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации 2024-04-19T13:30 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024, иран, сергей лавров, обострение ситуации между ираном и израилем