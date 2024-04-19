https://ria.ru/20240419/lavrov-1940957195.html

"Веры Украине нет". Лавров дал интервью трем российским радиостанциям

"Веры Украине нет". Лавров дал интервью трем российским радиостанциям - РИА Новости, 19.04.2024

"Веры Украине нет". Лавров дал интервью трем российским радиостанциям

Посягательства Запада на безопасность России и накачивание Украины вооружениями сделали спецоперацию неизбежной, но обсуждать урегулирование с нынешними... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:30

2024-04-19T13:30

2024-04-19T15:54

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Посягательства Запада на безопасность России и накачивание Украины вооружениями сделали спецоперацию неизбежной, но обсуждать урегулирование с нынешними киевскими властями бессмысленно. Об этом и многом другом министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал в большом интервью радиостанциям Радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".С главой российской дипломатии беседовали главные редакторы Маргарита Симоньян, Олеся Носова и Роман Бабаян. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Причины СВО"Мы встречались в январе (2022 года. — Прим. ред.) в Женеве с (госсекретарем США Энтони. — Прим. ред.) Блинкеном. <...> Он говорит: нет-нет-нет, НАТО не обсуждается, но вот насчет того, что вы нам предлагали про ракеты средней дальности, давайте, может быть, посмотрим и договоримся, что эти ракеты можно размещать в том числе на Украине, но мы будем готовы ограничить количество таких ракет на Украине. Я уже не знаю, что тут еще нужно объяснять, почему стала неизбежной специальная военная операция, когда накачивали Украину (вооружениями. — Прим. ред.)".На время переговоров СВО не остановится"Во-первых, он (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) сам себе запретил переговоры. <...> Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет"."Не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону. <...> Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться"."Мы сказали: мы к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти".О срыве Киевом переговоров в Стамбуле"Мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Пределом серьезности считалась пятая статья Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. <...> Записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что в общем-то означало, что их трогать нельзя"."Было сказано, что на Украине не будет проводиться маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, за исключением тех случаев, когда все страны-гаранты согласны: включая нас, включая Китай"."После завершения основного процесса согласования договоренностей украинская сторона решила внести правки "по мелочи". Например: "Запрет на проведение учений с участием вооруженных сил третьих стран, <...> "если все согласны из гарантов", давайте заменим (на) "кроме тех случаев, когда большинство гарантов на это согласны." Все. Это был такой звоночек, что либо им за ночь уже запретил, либо кто-то из них сказал: "Давайте еще подурим голову этим русским".Россия не испугается"Если нас ставят в ситуацию, когда нас надо просто победить стратегически, уничтожить, по сути дела, как глобального игрока, они не могут понять, что мы не испугаемся".Чистосердечные признания западных политиков"Нагнетание темы поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада отражает не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику"."Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что победа России в конфликте с Украиной будет означать конец западной гегемонии. Международный суд, я считаю, должен на это внимание обратить"."Боррель, у которого иногда прорываются откровения в виде "цветущего сада, окруженного джунглями", недавно заявил: "Мы воюем не за Украину, а воюем против России". Таких высказываний очень много".Запад пытается оторвать Армению от России"Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками. Мы союзники юридически. Я думаю, что не только юридически и что там есть те, кто понимает значение России для безопасности и экономического развития Армении"."Никол Воваевич Пашинян сказал, что они ценят то, что у них было с Россией. Трудно переоценить, что Россия сделала для безопасности, экономики, суверенитета, и то, что было и есть в наших отношениях. <...> Мне кажется, это очень важные слова, потому что в известной степени это реакция на наглые, беспардонные действия Запада — США и Евросоюза прежде всего — по отрыву Армении ускоренными темпами от Российской Федерации"."Тридцать пять процентов экономики Армении реализуется за счет участия в ЕврАзЭС. <...> Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕврАзЭС гораздо меньше, чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения".Санду тащит Молдавию в НАТО"Запад работает агрессивно, рьяно, не признавая никаких приличий. Госпожу Санду они превращают в персону, которая тащит просто откровенно Молдавию в НАТО либо напрямую, либо через соединение с Румынией"."Хотят сделать из Приднестровья очаг напряженности. Поговаривают, <...> что нужно там просто военным путем подавить это образование и пусть Россия очередное стратегическое поражение понесет. Но нет у них все равно перспективы никакой".Иран не хочет эскалации"Были телефонные контакты между руководством России и Ирана, нашими представителями и израильтянами. Мы очень четко зафиксировали в этих разговорах и передали израильтянам, что Иран не хочет эскалации. Он не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет"."Все специалисты именно так и расценили ответ Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. <...> Таким же — надеюсь, что я не ошибаюсь — был очередной ответ на ответ, который Израиль осуществил по объектам в Исфахане".Ядерного оружия у Тегерана нет"Хотят Ирану приписывать в том числе атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет, — это подтверждает и МАГАТЭ. Иран — самая проверяемая страна из участников Договора о нераспространении ядерного оружия. В Иране существует даже фетва — это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено (ядерное оружие. — Прим. ред.). <...> Разговоры об изменении Ираном его ядерной доктрины — желание переключить внимание с операции Израиля в Газе на угрозы из Тегерана".О приглашении в Нормандию"Нас не позвали. У них это манера такая. Они, когда что-то собираются сделать, не могут в рамках приличий оставаться. Потому что приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют. А тут они говорят: вот, мы пригласим, да, но не Путина, кого-нибудь пригласим. А никто никого не приглашал вообще".Запад не просчитывает последствия санкций"Они (страны Запада. — Прим. ред.) совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат. А результат-то уже был очевиден с первых же дней, еще до специальной военной операции, когда действовали "крымские" санкции и другие. <...> Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах, в которых они могут ограничить наше развитие, а желательно и во всех других сферах".

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". 2024-04-19T13:30 true PT89M25S

Лавров: Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной Лавров: Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной 2024-04-19T13:30 true PT0M12S

Лавров: "Обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия" "Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины. "Это значит, не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону... Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - отметил Лавров. При этом он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит. 2024-04-19T13:30 true PT0M45S

Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО 2024-04-19T13:30 true PT0M18S

Лавров: "Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам" "Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам" Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" заявил, что переговоры - всегда предпочтительный вариант, и напомнил о встречах в Белоруссии и Стамбуле. 2024-04-19T13:30 true PT0M54S

Лавров: нагнетание темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику Нагнетание Западом темы нанесения поражения России отражает агонию и истерику, там видят формирование нового равноправного миропорядка, заявил глава МИД России Сергей Лавров. 2024-04-19T13:30 true PT0M18S

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Лавров: "Они бездумно наращивают санкции, не задумываясь о результате" Запад бездумно наращивает санкции против России, не рассматривая результат таких мер, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Они совершенно бездумно наращивают эти санкции, даже не задумываясь о том, какой результат. А результат-то уже был очевиден с первых же дней, еще до специальной военной операции, когда действовали "крымские" санкции и другие... Мы собрались и решили не зависеть от них во всех сферах, в которых они могут ограничить наше развитие, а желательно и во всех других сферах", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". 2024-04-19T13:30 true PT1M03S

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Максим Зубков

сергей лавров, россия