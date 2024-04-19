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Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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12:58 19.04.2024 (обновлено: 13:08 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941027381.html
Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров
Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров
Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:58
2024-04-19T13:08
россия
европа
сергей лавров
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что в европейских странах в последнее время запугивают избирателей "российской угрозой" на фоне грядущих выборов."Лишь бы пугать и стращать.... Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
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россия, европа, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024, в мире
Россия, Европа, Сергей Лавров, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024, В мире
Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров

Лавров: России нет никакого смысла нападать на страны Европы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям Спутник, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что в европейских странах в последнее время запугивают избирателей "российской угрозой" на фоне грядущих выборов.
"Лишь бы пугать и стращать.... Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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РоссияЕвропаСергей ЛавровИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024В мире
 
 
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