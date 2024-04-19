https://ria.ru/20240419/lavrov-1941027381.html

Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров

Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров

Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:58

2024-04-19T12:58

2024-04-19T13:08

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интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что в европейских странах в последнее время запугивают избирателей "российской угрозой" на фоне грядущих выборов."Лишь бы пугать и стращать.... Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

https://ria.ru/20240419/nato-1941015899.html

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Варвара Скокшина

россия, европа, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024, в мире