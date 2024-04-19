https://ria.ru/20240419/lavrov-1941027381.html
Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров
Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров
Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:58
2024-04-19T12:58
2024-04-19T13:08
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европа
сергей лавров
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что в европейских странах в последнее время запугивают избирателей "российской угрозой" на фоне грядущих выборов."Лишь бы пугать и стращать.... Нам нет никакого смысла на них нападать. Если они сами хотели приблизить границы НАТО к нашим границам, на Украине мы это сделать не позволим", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
https://ria.ru/20240419/nato-1941015899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024, в мире
Россия, Европа, Сергей Лавров, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024, В мире
Россия не планирует нападать на страны Европы, заявил Лавров
Лавров: России нет никакого смысла нападать на страны Европы