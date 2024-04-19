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Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 19.04.2024 (обновлено: 13:02 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941020552.html
Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров
Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров
Россия в случае возобновления переговоров с Украиной не будет останавливать боевые действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:31
2024-04-19T13:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей лавров
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия в случае возобновления переговоров с Украиной не будет останавливать боевые действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Но, тем не менее, мы сказали, мы готовы (к переговорам - ред.). Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Он подчеркнул, что речь идет не только о положении войск, но и наличие поправок в конституцию, вхождение в состав России новых регионов.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940936948.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Лавров: Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной
Лавров: Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной
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россия, украина, в мире, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров

Лавров: Россия больше не будет прекращать боевые действия в случае переговоров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия в случае возобновления переговоров с Украиной не будет останавливать боевые действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Но, тем не менее, мы сказали, мы готовы (к переговорам - ред.). Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Он подчеркнул, что речь идет не только о положении войск, но и наличие поправок в конституцию, вхождение в состав России новых регионов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
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