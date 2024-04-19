https://ria.ru/20240419/lavrov-1941020552.html

Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров

Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Россия не будет прекращать боевые действия при переговорах, заявил Лавров

Россия в случае возобновления переговоров с Украиной не будет останавливать боевые действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:31

2024-04-19T12:31

2024-04-19T13:02

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интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия в случае возобновления переговоров с Украиной не будет останавливать боевые действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Но, тем не менее, мы сказали, мы готовы (к переговорам - ред.). Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти. Во-вторых, конечно же, реалии на земле стали другими, причем существенно другими. И эти реалии необходимо учитывать", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Он подчеркнул, что речь идет не только о положении войск, но и наличие поправок в конституцию, вхождение в состав России новых регионов.

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940936948.html

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Лавров: Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной Лавров: Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной 2024-04-19T12:31 true PT0M12S

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Варвара Скокшина

россия, украина, в мире, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024