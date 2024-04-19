https://ria.ru/20240419/lavrov-1941020199.html
Лавров прокомментировал разговоры о стратегическом поражении России
Лавров прокомментировал разговоры о стратегическом поражении России - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров прокомментировал разговоры о стратегическом поражении России
Россию не испугать разговорами о нанесении ей стратегического поражения, которые звучат на Западе, подобная риторика, наоборот, укрепила страну, заявил министр... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:31
2024-04-19T12:31
2024-04-19T13:49
россия
сергей лавров
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россию не испугать разговорами о нанесении ей стратегического поражения, которые звучат на Западе, подобная риторика, наоборот, укрепила страну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Если нас ставят в ситуацию, когда нас надо просто победить стратегически, уничтожить по сути дела как глобального игрока, они не могут понять, что мы не испугаемся", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Глава МИД РФ отметил, что в отличие от России, те страны, которые озвучивают угрозы в адрес России, сами испугались бы, если аналогичные угрозы "с такой же яростью и таким же остервенением" прозвучат в их сторону."А нас это укрепляло, пусть делают выводы и из этого исторического урока", - добавил министр.
https://ria.ru/20240314/rossiya-1932912747.html
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россия, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия, Сергей Лавров, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Лавров прокомментировал разговоры о стратегическом поражении России
Лавров: риторика Запада о стратегическом поражении укрепила Россию
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россию не испугать разговорами о нанесении ей стратегического поражения, которые звучат на Западе, подобная риторика, наоборот, укрепила страну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Если нас ставят в ситуацию, когда нас надо просто победить стратегически, уничтожить по сути дела как глобального игрока, они не могут понять, что мы не испугаемся", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Глава МИД РФ отметил, что в отличие от России, те страны, которые озвучивают угрозы в адрес России, сами испугались бы, если аналогичные угрозы "с такой же яростью и таким же остервенением" прозвучат в их сторону.
"А нас это укрепляло, пусть делают выводы и из этого исторического урока", - добавил министр.