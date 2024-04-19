https://ria.ru/20240419/lattr-1940944388.html

Французский эксперт назвал cущественные недостатки истребителей F-16

Французский эксперт назвал cущественные недостатки истребителей F-16 - РИА Новости, 19.04.2024

Французский эксперт назвал cущественные недостатки истребителей F-16

Истребители F-16, которые Киев надеется получить от Запада и применить против РФ, имеют ряд существенных недостатков и не принесут значительных результатов,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:24

2024-04-19T06:24

2024-04-19T06:51

киев

украина

россия

f-16

миг-29

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Истребители F-16, которые Киев надеется получить от Запада и применить против РФ, имеют ряд существенных недостатков и не принесут значительных результатов, заявил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. Первыми предоставить Украине F-16 согласились Нидерланды и Дания. Белый дом подтвердил, что Киев получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители в 2024 году. "Россия, слава Богу, контролирует воздушное пространство (в зоне СВО - ред.)... Варианта на самом деле два. Либо эти самолеты поднимутся на высоту, выполнят свою задачу, но как только они поднимутся на высоту, их поймают российские радары, поэтому их собьют в первом же вылете, либо они будут уничтожены с полным боекомплектом еще на земле", - сказал де Латтр. По его словам, такие истребители не могут базироваться близко к линии фронта, они будут вынуждены базироваться на западе Украины, где могут быть уничтожены российскими ракетами, такими как "Калибр". Второй вариант – это базирование на авиабазах соседних с Украиной стран: Румынии или Польши. Однако в таком случае эти страны будут признаны участниками конфликта и законной целью для ВС РФ. Эксперт добавил, что F-16 - довольно хрупкий самолет по сравнению с МиГ-29 или Су, он не может приземляться на неподготовленные взлетно-посадочные полосы, например участки шоссе. "Сама миссия с F-16 - это лишь верхушка айсберга. Есть вся та часть, которая находится внизу, которую никто не видит, то есть все обслуживание, капитальный ремонт самолетов, поставка запчастей и т. д. И это не готово. Это совершенно не готово и не может быть готово. Я действительно не понимаю, как они собираются это сделать. И, я думаю, что американцы, даже дав согласие, понимают, что это все равно будет провалом", - сказал де Латтр. "В любом случае F-16 - это совершенно не то волшебное оружие, которое могут использовать украинцы… Вся техника, которую поставил Запад, она неизбежно в какой-то момент сгорит", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240418/lattr-1940702241.html

https://ria.ru/20231227/istrebiteli-1918562531.html

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киев, украина, россия, f-16, миг-29