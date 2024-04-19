https://ria.ru/20240419/larov-1941025696.html
Лавров прокомментировал позицию Китая по кризису на Украине
Лавров прокомментировал позицию Китая по кризису на Украине - РИА Новости, 19.04.2024
Лавров прокомментировал позицию Китая по кризису на Украине
Россия уважает позицию Китая по кризису на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:50
2024-04-19T12:50
2024-04-19T13:50
китай
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сергей лавров
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия уважает позицию Китая по кризису на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины.
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941039926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, украина, россия, в мире, сергей лавров
Китай, Украина, Россия, В мире, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Китая по кризису на Украине
Ларов: Россия уважает позицию Китая по кризису на Украине