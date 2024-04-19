https://ria.ru/20240419/larov-1941025696.html

Лавров прокомментировал позицию Китая по кризису на Украине

Лавров прокомментировал позицию Китая по кризису на Украине - РИА Новости, 19.04.2024

Лавров прокомментировал позицию Китая по кризису на Украине

Россия уважает позицию Китая по кризису на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:50

2024-04-19T12:50

2024-04-19T13:50

китай

украина

россия

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия уважает позицию Китая по кризису на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины.

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941039926.html

китай

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, украина, россия, в мире, сергей лавров