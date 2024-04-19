https://ria.ru/20240419/kuryatina-1940994008.html

Ульяновское предприятие будет производить 4 тысячи тонн курятины

Ульяновское предприятие будет производить 4 тысячи тонн курятины - РИА Новости, 19.04.2024

Ульяновское предприятие будет производить 4 тысячи тонн курятины

Четыре тысячи тонн мяса птицы в год будет производить предприятие в Карсунском районе Ульяновской области после выхода на полную мощность, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:28

2024-04-19T11:28

2024-04-19T11:28

ульяновская область

карсунский район

алексей русских

мясо

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Четыре тысячи тонн мяса птицы в год будет производить предприятие в Карсунском районе Ульяновской области после выхода на полную мощность, сообщает пресс-служба регионального правительства. С ходом реализации инвестпроекта по выращиванию бройлеров губернатор Ульяновской области Алексей Русских ознакомился в рамках визита в муниципальный район. "Наша задача — увеличить собственное производство мяса птицы в регионе. В 2023 году произведено 6,1 тысячи тонн, это больше, чем годом ранее. Динамика положительная, необходимо поэтапно наращивать объемы. Поэтому всем инвестиционным проектам в этой сфере должно уделяться особое внимание. Новая фабрика в Карсунском районе увеличивает мощности — это большой плюс как для обеспечения продовольственной безопасности региона, так и для экономики муниципалитета", — цитирует пресс-служба губернатора. Как сообщил и. о. министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Алексей Леушкин, площадь участка птицефабрики составляет 12 гектаров, реализация проекта проходит в два этапа. "В прошлом году построено здание инкубационного цеха, проведен монтаж оборудования мощностью 135 тысяч штук в месяц, поставлено оборудование для оснащения четырех корпусов для выращивания мяса птицы. На сегодня оснащение корпусов завершено, также смонтировано оборудование инкубатора. В феврале на птицефабрике произведена первая засадка 35 тысяч голов цыплят бройлеров, в марте заложена вторая партия", — отметил Леушкин. Всего будет запущено 10 корпусов с общим количеством птицы 1,9 миллиона штук в год. Производственная мощность проекта по итогам его реализации составит 4 тысячи тонн мяса птицы в год.

https://ria.ru/20240405/promkooperatsiya-1938069448.html

https://ria.ru/20240404/tekhkolledzh-1937838743.html

карсунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

карсунский район, алексей русских, мясо