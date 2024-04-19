https://ria.ru/20240419/kursy-1941093836.html

Курсы цифровой грамотности для незрячих в 2024 году прошли 3600 человек

Курсы цифровой грамотности для незрячих в 2024 году прошли 3600 человек - РИА Новости, 19.04.2024

Курсы цифровой грамотности для незрячих в 2024 году прошли 3600 человек

Представители ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и инклюзивного проекта Everland ("Эверленд") представили промежуточные результаты за первый квартал 2024 года по... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:17

2024-04-19T17:17

2024-04-19T17:17

вымпелком

инклюзия

образовательные курсы

билайн

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Представители ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) и инклюзивного проекта Everland ("Эверленд") представили промежуточные результаты за первый квартал 2024 года по курсу цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения (18+) на образовательном марафоне "Безопасная цифра", организованного Альянсом по защите детей в цифровой среде (18+), сообщает билайн.Мероприятие проходит в Перми 19—20 апреля.За три месяца работы платформы только в 2024 году более 3600 человек с нарушениями зрения - детей и взрослых - прошли обучение по программам курса, а всего материалами курса воспользовалось более 7300 человек.Кураторы курса, эксперты Everland – преподаватели специализированных курсов, незрячие специалисты отмечают рост популярности среди целевой аудитории и запросов на участие в вебинарах. В ответ на этот запрос с января по март было проведено 3 просветительских вебинара, главная цель которых - дать инструменты по использованию сервисов и приложений при помощи программ экранного доступа, саморазвития и обучения.Эксперты Everland рассказали участникам курса об использовании программ экранного доступа на популярных музыкальных сервисах, особенностях оформления подписки, создании плейлистов, возможности скачать любимую музыку на смартфон. Также прошло мероприятие по освоению приложения по созданию презентаций без использования зрения для старших школьников, студентов и всех тех, кому необходимо создавать презентации, защищать проекты, школьные или студенческие работы. Третий вебинар был посвящен способам обретения самостоятельности, ориентирования в городской среде, презентации возможностей курса по повышению цифровой грамотности. Такие мотивационные встречи способствуют большему вовлечению в прохождение курсов и осваивании помогающих технологий.Как отметила вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софья Иванова, компания уже более 15 лет создает и поддерживает технологии, которые помогают формировать среду доступную каждому."Яркий пример наших усилий в этом направлении: курсы по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, которые мы запустили вместе с Everland почти год назад. Сейчас можно с уверенностью сказать: с этим продуктом мы нащупали очень актуальную тему. Востребованность курсов превысила наши ожидания. Он уже помог тысячам людей стать увереннее в цифровом мире, число его пользователей продолжает расти. Мы с коллегами продолжим развивать проекты цифровой доступности, которые помогают решать базовые проблемы неравенства, - сложности в освоения технологий. А это одно из ключевых направлений стратегии по устойчивому развитию билайна", - приводятся в сообщении ее слова.В свою очередь, куратор онлайн-курса повышения цифровой грамотности незрячих детей и подростков, эксперт Everland Рамиль Хайруллин подчеркнул, что в современном мире цифровые технологии – это не только возможность ежеминутно решать свои повседневные задачи, но и общение, развитие креативности, совершенствование навыков, дополнительное образование."Очень важно, чтобы доступ к цифровым технологиям был равным для всех. Критически важно, чтобы он был у незрячих детей и подростков, которые без навыков использования смартфонов и компьютеров лишены многих возможностей. Онлайн-курс позволяет обучиться базовым навыкам и фактически открывает путь к самостоятельности, исследованию мира и получению знаний, дает вектор к саморазвитию и в дальнейшем - пониманию своего становления в профессии. От этого во многом зависит их успешность в будущем", - пояснил он.Онлайн-курс по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков разработан незрячими экспертами Everland по тестированию цифровых платформ с привлечением методологов билайн. Обучение ведется применительно к трем основным операционным системам. Каждый курс состоит из 8-15 уроков продолжительностью 20-30 минут. Уроки состоят из видео, которые объясняют процесс взаимодействия с устройством, и текстовой части, содержащей пояснения, горячие клавиши, ссылки и так далее. После каждого урока предлагается пройти короткие тесты, которые закрепляют пройденный материал.На платформе также можно найти информацию об ассистивных устройствах, которые помогают людям с различными нарушениями здоровья: скринридерах – программах для считывая текста с экрана гаджетов, айтрекерах - устройствах для управления компьютером глазами, специальных джойстиках для людей с нарушением моторики, о бесплатным программах синтезации речи для людей с нарушениями речи. Специальный раздел посвящен безопасности в интернете.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pZ7J5Cfmai

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, инклюзия, образовательные курсы, билайн