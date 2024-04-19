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В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/kulemzin-1941025807.html
В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель
В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель - РИА Новости, 19.04.2024
В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате подрыва на мине на территории кладбища в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:51
2024-04-19T12:51
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате подрыва на мине на территории кладбища в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня в Петровском районе на территории кладбища 2/16 на улице Электровозной в результате подрыва на мине погиб мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина. Позднее мэр сообщил, что при детонации мины также пострадала женщина 1970 года рождения. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240129/miny-1924207484.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941020656.html
петровский район
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель

В Донецке при подрыве на мине на кладбище погиб мирный житель

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате подрыва на мине на территории кладбища в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительной информации, сегодня в Петровском районе на территории кладбища 2/16 на улице Электровозной в результате подрыва на мине погиб мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина.
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Позднее мэр сообщил, что при детонации мины также пострадала женщина 1970 года рождения.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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