https://ria.ru/20240419/kulemzin-1941025807.html
В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель
В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель - РИА Новости, 19.04.2024
В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате подрыва на мине на территории кладбища в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:51
2024-04-19T12:51
2024-04-19T12:51
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате подрыва на мине на территории кладбища в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня в Петровском районе на территории кладбища 2/16 на улице Электровозной в результате подрыва на мине погиб мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина. Позднее мэр сообщил, что при детонации мины также пострадала женщина 1970 года рождения. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240129/miny-1924207484.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941020656.html
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РИА Новости
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В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель
В Донецке при подрыве на мине на кладбище погиб мирный житель