https://ria.ru/20240419/kulemzin-1941025807.html

В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель

В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель - РИА Новости, 19.04.2024

В Донецке при подрыве на мине погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате подрыва на мине на территории кладбища в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:51

2024-04-19T12:51

2024-04-19T12:51

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате подрыва на мине на территории кладбища в Петровском районе Донецка, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня в Петровском районе на территории кладбища 2/16 на улице Электровозной в результате подрыва на мине погиб мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина. Позднее мэр сообщил, что при детонации мины также пострадала женщина 1970 года рождения. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240129/miny-1924207484.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941020656.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия