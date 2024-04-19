https://ria.ru/20240419/kuban-1941017243.html
На Кубани семейная пара избивала детей, лишала еды и запирала в подвале
На Кубани семейная пара избивала детей, лишала еды и запирала в подвале - РИА Новости, 19.04.2024
На Кубани семейная пара избивала детей, лишала еды и запирала в подвале
Следователи возбудили уголовное дело в отношении семейной пары из Лабинского района Краснодарского края, которые регулярно избивали двоих детей, лишали их еды и РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:21
2024-04-19T12:21
2024-04-19T12:48
происшествия
лабинский район
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КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении семейной пары из Лабинского района Краснодарского края, которые регулярно избивали двоих детей, лишали их еды и запирали раздетыми в подвале, сообщили в прокуратуре региона. Установлено, что семья проживает в хуторе Лабинского района. На протяжении года 32-летняя мать и 41-летний отец систематически причиняли вред психическому и физическому здоровью детей 11 и 15 лет (старшему из них мужчина приходится отчимом). Родители били их кулаками, металлическими прутьями и шлангами. Регулярно по малозначительным поводам оскорбляли и унижали человеческое достоинство детей, лишали доступа к еде, закрывали раздетыми в неотапливаемом подвале. Старший ребёнок периодически убегал из дома и высказывал мысли о суициде. "В отношении матери и отчима возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что отчим задержан и заключен под стражу. Двое детей изъяты из семьи, третий – 2-летний ребенок находится с матерью.
https://ria.ru/20231228/arest-1918863021.html
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происшествия, лабинский район, россия, краснодарский край
Происшествия, Лабинский район, Россия, Краснодарский край
На Кубани семейная пара избивала детей, лишала еды и запирала в подвале
На Кубани возбудили дело против семейной пары, избивавшей детей
КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении семейной пары из Лабинского района Краснодарского края, которые регулярно избивали двоих детей, лишали их еды и запирали раздетыми в подвале, сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что семья проживает в хуторе Лабинского района. На протяжении года 32-летняя мать и 41-летний отец систематически причиняли вред психическому и физическому здоровью детей 11 и 15 лет (старшему из них мужчина приходится отчимом). Родители били их кулаками, металлическими прутьями и шлангами. Регулярно по малозначительным поводам оскорбляли и унижали человеческое достоинство детей, лишали доступа к еде, закрывали раздетыми в неотапливаемом подвале. Старший ребёнок периодически убегал из дома и высказывал мысли о суициде.
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"В отношении матери и отчима возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отчим задержан и заключен под стражу. Двое детей изъяты из семьи, третий – 2-летний ребенок находится с матерью.