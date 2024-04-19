https://ria.ru/20240419/kuban-1941017243.html

На Кубани семейная пара избивала детей, лишала еды и запирала в подвале

На Кубани семейная пара избивала детей, лишала еды и запирала в подвале - РИА Новости, 19.04.2024

На Кубани семейная пара избивала детей, лишала еды и запирала в подвале

Следователи возбудили уголовное дело в отношении семейной пары из Лабинского района Краснодарского края, которые регулярно избивали двоих детей, лишали их еды и РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:21

2024-04-19T12:21

2024-04-19T12:48

происшествия

лабинский район

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 19 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении семейной пары из Лабинского района Краснодарского края, которые регулярно избивали двоих детей, лишали их еды и запирали раздетыми в подвале, сообщили в прокуратуре региона. Установлено, что семья проживает в хуторе Лабинского района. На протяжении года 32-летняя мать и 41-летний отец систематически причиняли вред психическому и физическому здоровью детей 11 и 15 лет (старшему из них мужчина приходится отчимом). Родители били их кулаками, металлическими прутьями и шлангами. Регулярно по малозначительным поводам оскорбляли и унижали человеческое достоинство детей, лишали доступа к еде, закрывали раздетыми в неотапливаемом подвале. Старший ребёнок периодически убегал из дома и высказывал мысли о суициде. "В отношении матери и отчима возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении. Отмечается, что отчим задержан и заключен под стражу. Двое детей изъяты из семьи, третий – 2-летний ребенок находится с матерью.

https://ria.ru/20231228/arest-1918863021.html

https://ria.ru/20231215/deti-1916061739.html

лабинский район

россия

краснодарский край

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происшествия, лабинский район, россия, краснодарский край