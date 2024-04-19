https://ria.ru/20240419/krym-1940956861.html
В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка"
В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.04.2024
В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка"
Военный парад и шествие "Бессмертного полка" в республике Крым 9 мая не состоятся по соображениям безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:04
2024-04-19T09:04
2024-04-19T09:12
общество
республика крым
бессмертный полк
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Военный парад и шествие "Бессмертного полка" в республике Крым 9 мая не состоятся по соображениям безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram–канале.."Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведём праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", - написал Аксенов.Ранее проведение 9 мая военных парадов и шествия "Бессмертного полка" решили отменить по соображениям безопасности в ряде регионов России, граничащих с Украиной.
https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, бессмертный полк, день победы
Общество, Республика Крым, Бессмертный полк, День Победы
В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка"
В Крыму 9 мая не будут проводить военный парад и шествие "Бессмертного полка"