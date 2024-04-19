https://ria.ru/20240419/krym-1940956861.html

В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка"

В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.04.2024

В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка"

Военный парад и шествие "Бессмертного полка" в республике Крым 9 мая не состоятся по соображениям безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:04

2024-04-19T09:04

2024-04-19T09:12

общество

республика крым

бессмертный полк

день победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Военный парад и шествие "Бессмертного полка" в республике Крым 9 мая не состоятся по соображениям безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram–канале.."Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведём праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", - написал Аксенов.Ранее проведение 9 мая военных парадов и шествия "Бессмертного полка" решили отменить по соображениям безопасности в ряде регионов России, граничащих с Украиной.

https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика крым, бессмертный полк, день победы