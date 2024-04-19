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В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.04.2024
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09:04 19.04.2024 (обновлено: 09:12 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/krym-1940956861.html
В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка"
В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 19.04.2024
В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка"
Военный парад и шествие "Бессмертного полка" в республике Крым 9 мая не состоятся по соображениям безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:04
2024-04-19T09:12
общество
республика крым
бессмертный полк
день победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Военный парад и шествие "Бессмертного полка" в республике Крым 9 мая не состоятся по соображениям безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram–канале.."Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведём праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", - написал Аксенов.Ранее проведение 9 мая военных парадов и шествия "Бессмертного полка" решили отменить по соображениям безопасности в ряде регионов России, граничащих с Украиной.
https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html
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общество, республика крым, бессмертный полк, день победы
Общество, Республика Крым, Бессмертный полк, День Победы
В Крыму 9 мая не будут проводить шествие "Бессмертного полка"

В Крыму 9 мая не будут проводить военный парад и шествие "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Севастополе
Участники акции Бессмертный полк в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники акции "Бессмертный полк" в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Военный парад и шествие "Бессмертного полка" в республике Крым 9 мая не состоятся по соображениям безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram–канале..
"Проведение 9 мая военного парада и шествия "Бессмертного полка" в республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведём праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", - написал Аксенов.
Ранее проведение 9 мая военных парадов и шествия "Бессмертного полка" решили отменить по соображениям безопасности в ряде регионов России, граничащих с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков
16 апреля, 18:12
 
ОбществоРеспублика КрымБессмертный полкДень Победы
 
 
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